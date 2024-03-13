Samsung hız kesmiyor: Android 14 (One UI 6) Türkiye'de popüler olan modele geldi
Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini bir modele daha getirdi. Şirketin orta seviye akıllı telefonu en son sürüme kavuştu.
Çoğu uygun Samsung Galaxy akıllı telefon ve tablet modeli, geçen yılın sonundan önce Android 14 güncellemesine kavuşmasına rağmen, Galaxy A52 ise güncellemeyi gecikmeli olarak almıştı.
Türkiye'de popüler olan orta seviye akıllı telefona ocak ayında Rusya'da Android 14 güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Aylar sonra yeni sürüm artık Asya ve Avrupa ülkelerinde de kullanıma sunulmuş durumda.
GALAXY A52 İÇİN ANDROİD 14 DAĞITIMI BAŞLADI
Galaxy A52 için Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi artık Avrupa ülkelerinde mevcut ve A525FXXU6EXB3 donanım yazılımı sürümüyle birlikte geliyor. 1,2 GB boyutunda olan bu güncelleme, kablosuz bağlantı veya mobil veri üzerinden indirilebiliyor.
A52 İÇİN SON GÜNCELLEME OLACAK
Android 14, Galaxy A52 için üçüncü ve muhtemelen son büyük Android işletim sistemi güncellemesi olacak. Akıllı telefon 2021 yılında Android 11 yerleşik olarak piyasaya sürülmüştü. Galaxy A52, Android 12 güncellemesini 2021 sonlarında, Android 13 güncellemesini ise 2022 sonlarında almıştı.
Android 14 güncellemesinin kullanıma sunulduğu ülkeler şöyle:
Afganistan
Avustralya
Avusturya
Bangladeş
Hırvatistan
Fransa
Almanya
Hindistan
Irak
İtalya
Kazakistan
Kenya
Libya
Malezya
Fas
Yeni Zelanda
Pakistan
Polonya
Portekiz
Romanya
Suudi Arabistan
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Güney Afrika
İspanya
Sri Lanka
Tayland
Çek Cumhuriyeti
Filipinler
BAE
Ukrayna
Vietnam