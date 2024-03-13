Samsung hız kesmiyor: Android 14 (One UI 6) Türkiye'de popüler olan modele geldi

13 Mart 2024 11:06 - Güncelleme : 13 Mart 2024 11:18

Çoğu uygun Samsung Galaxy akıllı telefon ve tablet modeli, geçen yılın sonundan önce Android 14 güncellemesine kavuşmasına rağmen, Galaxy A52 ise güncellemeyi gecikmeli olarak almıştı.

Türkiye'de popüler olan orta seviye akıllı telefona ocak ayında Rusya'da Android 14 güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Aylar sonra yeni sürüm artık Asya ve Avrupa ülkelerinde de kullanıma sunulmuş durumda.

GALAXY A52 İÇİN ANDROİD 14 DAĞITIMI BAŞLADI

Galaxy A52 için Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi artık Avrupa ülkelerinde mevcut ve A525FXXU6EXB3 donanım yazılımı sürümüyle birlikte geliyor. 1,2 GB boyutunda olan bu güncelleme, kablosuz bağlantı veya mobil veri üzerinden indirilebiliyor.

A52 İÇİN SON GÜNCELLEME OLACAK

Android 14, Galaxy A52 için üçüncü ve muhtemelen son büyük Android işletim sistemi güncellemesi olacak. Akıllı telefon 2021 yılında Android 11 yerleşik olarak piyasaya sürülmüştü. Galaxy A52, Android 12 güncellemesini 2021 sonlarında, Android 13 güncellemesini ise 2022 sonlarında almıştı.

Android 14 güncellemesinin kullanıma sunulduğu ülkeler şöyle:

Afganistan

Avustralya

Avusturya

Bangladeş

Hırvatistan

Fransa

Almanya

Hindistan

Irak

İtalya

Kazakistan

Kenya

Libya

Malezya

Fas

Yeni Zelanda

Pakistan

Polonya

Portekiz

Romanya

Suudi Arabistan

Sırbistan

Slovakya

Slovenya

Güney Afrika

İspanya

Sri Lanka

Tayland

Çek Cumhuriyeti

Filipinler

BAE

Ukrayna

Vietnam