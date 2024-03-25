Samsung uzun zamandır beklenen modele Android 14 (One UI 6) güncellemesi yayınladı

25 Mart 2024 11:12 - Güncelleme : 25 Mart 2024 11:12

Bugüne kadar Android 14 güncellemesi alan tüm Samsung telefonlar

Bugüne kadar Android 14 güncellemesi alan tüm Samsung telefonlar

Teknoloji devi Samsung, yaklaşık 6 ay önce Android 13 tabanlı One UI 5.1.1 kullanıcı arayüzü ile birlikte Galaxy Tab A9 ve Galaxy Tab A9+ modellerini piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de bazı ülkelerde Galaxy Tab A9+ için Android 14 güncellemesini yayınladı.

GALAXY TAB A9+ İÇİN ANDROİD 14 ÇIKTI

Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi artık Galaxy Tab A9+ için mevcut. Güncelleme X216BXXU1BXA7 donanım yazılımı sürümünü taşıyor ve şu anda Kafkas ülkeleri, Endonezya ve Filipinler'de mevcut. Hindistan'da aynı güncelleme X216BXXU1BXA9 donanım yazılımı sürümüyle de mevcut.

Güncelleme aynı zamanda onlarca güvenlik açığını gideren Aralık 2023 döneminin güvenlik yamasını da içermekte. Ayrıca büyük bir güncelleme olması sebebiyle Android 14'ün Wi-Fi ağı üzerinden indirilmesi tavsiye ediliyor.

İKİ ANDROİD GÜNCELLEMESİ DAHA ALACAK

Samsung'un bazı amiral gemisi akıllı telefon ve tablet modelleri için uygulamaya koyduğu yeni güncelleme politikasına göre, Galaxy Tab A9+ modeli iki büyük Android güncellemesi daha alacak. Yani kullanıcılar Android 15 ve Android 16 sürümlerini de yükleyebilecekler.

ANDROİD 15'İN TEST SÜRECİ DE BAŞLADI

Google geçtiğimiz ay Android 15 için ilk geliştirici önizleme sürümünü piyasaya sürerek yeni işletim sisteminin devrini resmen başlattı. Mayıs ayında düzenlenecek Google I/O 2024 adlı etkinlikte Android 15 ile ilgili bilinmesi gereken bütün özelliklerin açıklanması bekleniyor.