Samsung'un yeni akıllı saati ortaya çıktı! 2013'e geri dönüyoruz

13 Mart 2024 09:43 - Güncelleme : 13 Mart 2024 09:43

Teknoloji devi Samsung'un, Galaxy Watch serisi altında piyasaya sürülen akıllı saatlerinde çok büyük bir tasarım değişikliğine gideceği ortaya çıktı. Paylaşılan iddialara göre yeni modelde yuvarlak ekran yerine dikdörtgen ekran kullanılması planlanıyor.

Hatırlanacağı üzere Samsung, 2013 yılında dikdörtgen ekranlı bir akıllı saat olan Galaxy Gear'ı tanıtmıştı. Bu modeli daha sonra tanıtılan aynı tasarıma sahip Gear 2 ve Gear Live modelleri takip etmişti, ancak o andan itibaren şirket tamamen yuvarlak akıllı saatleri üretmeye odaklanmaya başladı.

SAMSUNG GALAXY WATCH'TA DİKDÖRTGENE GEÇİŞ BAŞLIYOR

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan son raporlara göreyse bu durum yakında değişecek. İddiaya göre Güney Koreli şirket bir kez daha kare veya dikdörtgen akıllı saatler üretecek ancak bu sefer elbette Galaxy Watch markalı olacak.

Raporda bu fikrin şu anda Samsung bünyesinde "coşkuyla değerlendirildiği" ve "kare/dikdörtgen şekle geçişin gerçekleşeceği üzerinde çok fazla düşünüldüğü" belirtiliyor.

TEMMUZ AYINDA TANITILABİLİR

Yeni dikdörtgen Galaxy Watch'un, Samsung'un yeni nesil katlanabilir cihazlarıyla birlikte temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Watch 7 olup olmayacağı veya bunun yerine onu görmek için 2025'e kadar bir yıl daha beklememiz gerekip gerekmeyeceği bilinmiyor.