Selçuk Bayraktar bayram öncesi müjdeyi verdi: Selam götür bizden AKINCI'lara!
Baykar lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın yeni başarısını sosyal medya hesabından duyurdu.
Türk savunma sanayisinin dev projesi Bayraktar AKINCI, bayram öncesi yeni müjdeyle gündeme geldi. Baykar lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın hedeflediği uçuş saatinini tamamlandığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar, AKINCI için ''Semalardaki koca balık'' ifadesine yer verdi.
''SELAM GÖTÜR BİZDEN AKINCI'LARA!''
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından şu ifadeyi kullandı:
Semalardaki koca balık! Selam götür bizden AKINCI'lara! Türk Havacılığının Altın Çağı’nda, Gök Vatan'daki 50.000 saatimiz kutlu olsun! Bayraktar #AKINCI completed, flight hours.
AKINCI SİHA TEKNİK ÖZELLİKLER
Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
Seyir – Maksimum Hız: 130 – 195 Knots
Maksimum Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg
Operasyonel – Maksimum İrtifa: 40,000 feet
Havada Kalış: 24 saat
Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 kg
Kanat Açıklığı: 20 mt.
Faydalı Yük – ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
Yükseklik: 1 mt.
Faydalı Yük – Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar
İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor