Selçuk Bayraktar bayram öncesi müjdeyi verdi: Selam götür bizden AKINCI'lara!

09 Nisan 2024 16:38 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 16:39

Türk savunma sanayisinin dev projesi Bayraktar AKINCI, bayram öncesi yeni müjdeyle gündeme geldi. Baykar lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın hedeflediği uçuş saatinini tamamlandığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar, AKINCI için ''Semalardaki koca balık'' ifadesine yer verdi.

''SELAM GÖTÜR BİZDEN AKINCI'LARA!''

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından şu ifadeyi kullandı:

Semalardaki koca balık! Selam götür bizden AKINCI'lara! Türk Havacılığının Altın Çağı’nda, Gök Vatan'daki 50.000 saatimiz kutlu olsun! Bayraktar #AKINCI completed, flight hours.

AKINCI SİHA TEKNİK ÖZELLİKLER

Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Seyir – Maksimum Hız: 130 – 195 Knots

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg

Operasyonel – Maksimum İrtifa: 40,000 feet

Havada Kalış: 24 saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 kg

Kanat Açıklığı: 20 mt.

Faydalı Yük – ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Yükseklik: 1 mt.

Faydalı Yük – Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar

İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor