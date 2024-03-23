Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar TB3'ün 2. prototipi gökyüzünde

23 Mart 2024 20:43 - Güncelleme : 23 Mart 2024 20:43

Bayraktar TB3'te 23. test tamam: ASELSAN CATS ile 9 saat havada kaldı

Bayraktar TB3'te 23. test tamam: ASELSAN CATS ile 9 saat havada kaldı

BAYKAR tarafından geliştirlen Bayraktar TB3 insansız hava arasından sevindiren bir haber daha geldi. Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi, bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

İkinci Bayraktar TB3 prototipi havalanarak uçuşunu başarılı bir şekilde yaptı.

Selçuk Bayraktar Bayraktar TB3 ile ilgili sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:

Türk Havacılığının Altın Çağı 🥇

#BayraktarTB3 PT-2 İlk Uçuş | PT-2 First Flight

2. Prototip İlk Uçuş Testi | Prototype #2 First Flight Test

BAYRAKTAR TB3 SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARACI'NIN ÖZELLİKLERİ

Gövde uzunluğu: 8,35 metre.

Kanat açıklığı: 14 metre.

Toplam Kalkış Ağırlığı: 1450 kg.

Faydalı Yük Ağırlığı: 280 kg.

Azami hız: 160 knots TAS seyir hızı

Olağan Seyir Hızı: 125 knots.

Havada Kalış Süresi: 24+ saat.

Silah İstasyonu: 6 adet.