Son 6 yılın en şiddetli Güneş patlaması yaşandı! Dikkat çeken 'Türkiye' detayı

25 Mart 2024 10:46 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:46

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne bağlı (NOAA) Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi, şiddetli bir Güneş patlamasının yaşandığını ve dünyadaki olağan yaşamı olumsuz anlamda etkileyebileceğini açıkladı.

Tahmin Merkezi, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü "Koronal Kitlesel Fırlatma" olayının meydana geldiğini ve bunun da G4 şiddetinde jeomanyetik fırtına yaşanmasına sebebiyet verdiğini belirtti.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada böyle bir jeomanyetik fırtınanın beklendiğini ancak daha az G3 şiddetinde yaşanacağını umduklarını açıklayan Tahmin Merkezi, patlamanın beklenenden çok daha şiddetli olduğunu sözlerine ekledi.

"HERHANGİ BİR EYLEME GEREK YOK"

Tahmin Merkezi altyapı işletmecilerinin bilgilendirildiğini belirterek, "Halk olumsuz etkileri öngörmemeli ve herhangi bir eyleme gerek yoktur, ancak web sayfamızı ziyaret ederek fırtınanın ilerleyişi hakkında gerektiği gibi bilgilendirilmelidirler." ifadesini kullandı.

KUZEY IŞIKLARI TÜRKİYE'DE GÖRÜLEBİLİR

Güneş patlamasının bir sonucu olarak, dünyadaki bazı elektrikli otomobillerde, GPS sistemlerinde ve diğer internetle çalışan ve elektronik aletlerde bir sorun yaşanma olasılığına inanılıyor.

Öte yandan önceki Güneş patlamalarında yaşandığı gibi bu kez de Avrupa ülkeleri ile Türkiye gibi bazı yerlerde kuzey ışıkları görülmesine yol açacağı bilgisi de paylaşılıyor.

Son olarak 2023 Kasım ayında meydana gelen çok şiddetli bir jeomanyetik fırtına, dünyanın dört bir yanında kutup ışıklarının görülmesine yol açmıştı. Buna Türkiye de dahildi. Genelde yeşil olan kutup ışıkları Van'da çekildiği söylenen bir görüntüde kırmızı olarak kameraya yansımıştı.