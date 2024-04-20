Son kale de düşüyor: Epic Games'ten tüm oyunlara zam sinyali

20 Nisan 2024 11:08 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 11:10

Steam ve EA Play'in dolar kuruna geçmesiyle birlikte ülkemizde satılan A'dan Z'ye bütün oyunlar zam gelmişti. Fakat hâlâ Türk Lirası ile satışa devam eden Epic Games, oyunları uygun fiyatlarla sunduğu için PC oyuncuları, platformu "son kale" olarak görüyordu.

Bugün oyun severleri üzecek türden bir gelişme yaşandı. Epic Games, bazı kullanıcılarına bölgesel fiyat sınıflarını, mevcut kuralları ve döviz kurlarını en iyi yansıtacak şekilde güncellemekte olduklarını söylediği bir mail gönderdi.

Söz konusu "sınıf güncellemesi" hakkında daha fazla detay verilmedi. Ancak mailde belirtilen döviz kurlarının güncellendiği bilgisi göz önüne alındığında, Epic Games'teki oyunlara ciddi oranlarda zam geleceği tahmin ediliyor.

Epic Games'in gönderdiği mail şu şekilde:

"Epic Games Store, dünyanın dört bir yanında bulunan kullanıcılarıyla geniş bir kitleye ulaşıyor. Ürünlerin farklı bölgelerde adil ve tutarlı bir şekilde fiyatlandırılmasını sağlamak amacıyla ortaklarımıza, ürün tekliflerine özel önerilen bölgesel fiyat sınıfları sunuyoruz. Şu anda bu bölgesel fiyat sınıflarını, mevcut kuralları ve döviz kurlarını en iyi şekilde yansıtacak şekilde güncelliyoruz.

Yakın zamanda yapmadıysan her bölge için mevcut ürün fiyatlarını gözden geçirmeni öneririz. Fiyatlandırma stratejin, hedef kitlene değer sunarken sürdürülebilir bir ticari yapılanma kurmana yardımcı olur. Herhangi bir para biriminde fiyat güncellemesi yapman durumunda indirim etkinliklerine katılabilmen için 30 gün beklemen gerektiğini lütfen aklında bulundur."

EPIC GAMES DE DOLARA GEÇEBİLİR

Valve’nin dünyanın dört bir yanında hizmet veren oyun platformu Steam, sürekli değişen döviz kuru ve bunun oyunlara olumsuz yansıması sebebiyle kasım ayında Türk Lirası dönemini kapattı. Oyunlar artık MENA-USD para birimi ile fiyatlandırılıyor. Benzer bir adımı Epic Games'in de atabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.