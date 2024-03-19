Sony PSVR2 satın almak isteyenlere kötü haber

19 Mart 2024 09:40 - Güncelleme : 19 Mart 2024 09:40

Sony, 2023 Şubat ayında tanıttığı sanal gerçeklik başlığı PlayStation VR2'nin üretimini geçici olarak durdurduğu bildirildi. Bloomberg'in raporuna göre şirket, cihazın satılmaması nedeniyle biriken stokların tükenmesini istiyor.

PlayStation VR2, geçtiğimiz şubat ayında PlayStation 5 aksesuarı olarak 549 dolara piyasaya sürülmüştü. Türkiye'de 23 bin TL civarında bulunabilen cihaz, ABD merkezli araştırma şirketi IDC tarafından paylaşılan verilere göre satışları sürekli olarak azalmaya devam ediyor.

TEMEL SORUN 'OYUN EKSİKLİĞİ' OLARAK GÖSTERİLİYOR

Bloomberg'in raporunda, temel sorunun başlıkta kullanılacak yeteri kadar içerik bulunmaması olarak gösterildi.

Cihaz şu anda Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7 ve Resident Evil serisindeki oyunların yanı sıra bir dizi küçük oyun da dahil olmak üzere çok sayıda AAA yapımıyla uyumlu. Ancak kullanıcılarda, PS5'ten daha pahalı olan PSVR2'nin beklentilerini karşılamadığına dair genel bir kanı var.

Sony'nin son dönemdeki işten çıkarmaları, başlığın üretimini duraklatmanın yanı sıra, VR oyunları üzerinde çalışan ekipleri de etkiledi. Şirket Londra'daki stüdyosunu kapattı ve bundan da Horizon Call of the Mountain'ın arkasındaki geliştirici Firesprite stüdyosu etkilendi.

Toplamda işten çıkarmaların yaklaşık 900 Sony çalışanını, yani toplam çalışan yüzde 8'ini etkilediği tahmin ediliyor.

Sony, başlığı için mevcut içerik miktarını artırmak amacıyla kısa süre önce PC desteğini test ettiğini ve "PS VR2 oyuncularına PC'de ek oyunlara erişme yeteneği" sunacağını açıklamıştı. Şu anda kulaklığın PC oyunlarına yönelik desteğinin ne kadar yaygın olabileceği belli değil, ancak desteğin bu yılın sonlarına doğru detaylandırılması bekleniyor.