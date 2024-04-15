Sporcu dostu akıllı saat: GS Active GPS Outdoor Sports Watch tanıtıldı

15 Nisan 2024 17:28 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:31

Akıllı saat nasıl temizlenir? Akıllı saat kayışı nasıl temizlenir? Kararan akıllı saatler nasıl temizlenir?

Akıllı saat nasıl temizlenir? Akıllı saat kayışı nasıl temizlenir? Kararan akıllı saatler nasıl temizlenir?

ZhenShi Information Technology şirketinin bir markası olan Mibro, açık hava sporu tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarladığı yeni akıllı saati "GS Active GPS Outdoor Sports Watch" modelinin lansmanını gerçekleştirdi.

GS Active'nin kalbinde, yoğun dış mekan aydınlatması altında bile ekranın netliğini korumasını sağlayan yüksek parlaklığa sahip, 1000 nit değerinde bir AMOLED ekran yer alıyor.

EKRAN PARLAKLIĞI, AKILLI SAATLERDE ÖNEMLİ

Sporla haşır neşir olan birisiyseniz ve gözlerinizi yormadan veya gölge arama zahmetine girmeden egzersiz durumlarınızı akıllı saatinizden takip etmek istiyorsanız, ekran parlaklığına önem vermelisiniz. Bu bağlamda 1000 nit, oldukça önemli bir parlaklık değeri oluyor.

Her tarza ve tercihe uygun kişiselleştirme seçeneği sunan akıllı saat, aralarından seçim yapabileceğiniz dört gövde rengi ve iki tür kayışla birlikte kullanıcılara, saatlerini kendi tarzlarını yansıtacak ve her türlü aktivite sırasında konfor sağlayacak şekilde kişiselleştirme imkanı sunuyor.

KAPSAMLI BİR FİTNESS ARACI OLARAK ÇIKIYOR

Mibro'nun tescilli SeekBeats Hareket Algoritması ile desteklenen bu giyilebilir cihaz, yalnızca bir saat değil aynı zamanda kapsamlı bir fitness aracı. Maksimum oksijen alımı (VO2 Max), toparlanma süresi, egzersiz yükü (TL) ve antrenman etkinliği (TE) dahil olmak üzere kullanıcıya kondisyon ölçümlerinin derinlemesine bir analizini sunuyor.

Kullanıcılar bu bilgilerle antrenmanlarını uygun şekilde geliştirebilirler ve aldıkları verilerle her seansın kardiyovasküler kondisyon, dayanıklılık ve genel antrenman etkisini iyileştirecek şekilde özelleştirilmesini sağlayabilirler.

10 EKSENLİ HAREKET SENSÖRLERİYLE DONATILDI

GS Active ayrıca hızlanma sensörü, jiroskop, jeomanyetik sensör ve basınç sensörünü içeren profesyonel 10 eksenli hareket sensörleriyle donatılmış olup, adımlar, frekans, genlik, yönelim, mevcut dağcılık yüksekliği ve basınç gibi ayrıntılı ölçümleri yakalıyor. Tırmanma, yürüyüş yapma veya herhangi bir açık hava etkinliğine katılma fark etmeksizin kullanıcılar, hassas ve kapsamlı verileri saatten alabilir.

Küresel GPS uydu konumlandırması GS Active'in bir diğer öne çıkan özelliği oluyor. GPS/Beidou/GLONASS/Galileo/QZSS beş konumlandırma sistemini destekleyerek hızlı ve doğru konum takibi sağlayarak kullanıcıların hareket yörüngelerini benzersiz bir hassasiyetle haritalandırmasına olanak tanıyor.

150 adet spor modu yelpazesine sahip olan GS Active, aynı zamanda 5ATM su geçirmezlik derecesi, yüzme duruşu tanıma, su altı kalp atış hızı tanıma gibi özellikleriyle de yüzücüler ve su sporu meraklıları için önemli bir araç haline geliyor.