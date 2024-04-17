Steam FPS Festivali, 20 Nisan saat 20.00'ye kadar sürecek

17 Nisan 2024 09:38 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 09:43

Steam, FPS Festivali'ni başlatarak oyun tutkunlarına büyük bir sürpriz yaptı. Ancak bu indirimli kampanya ne zaman sona erecek?

20 Kasım 2023 tarihinden itibaren TL ile ödeme almayı bırakan ve tamamen dolar üzerinden satış sistemine geçiş yapan Steam, oyuncuların maddi açıdan zorlanmasına neden olmuştu.

Şimdi FPS Festivali ile birlikte birçok popüler FPS oyunu büyük indirimlerle sunuluyor.

Kampanya, 20 Nisan saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Dünyanın en ünlü oyun serilerinden Fallout 76 23,99 dolar (779 TL)'dan 4,79 dolar (%80 - 155,70 TL)'a, DayZ 44,99 dolar (1.462,40 TL)'dan 26,99 dolar (%40 - 877,31 TL)'a ve daha birçok oyun indirime girdi.

Seçili oyunlar Steam'in etkinlik kısmından kampanya süresince daha ucuza alınabiliyor olacak.