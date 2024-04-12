'Süreyi uzat' devri bitti: Xbox Game Pass'ten Türkiye'ye kısıtlama

12 Nisan 2024 10:15 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 10:15

Xbox Game Pass abonelikleri dijital kodlar veya hediye kartları kullanılarak maksimum 36 aya kadar uzatılabiliyor ve oyuncuların her ay ödeme yapmalarına gerek kalmadan garanti kapsamına alınması sağlanabiliyor.

Aboneliğinizin süresini 36 aylık uzattığınızda, Game Pass'e en azından 3 yıl boyunca gelecek zamlardan da etkilenmiyorsunuz. Bu sayede zamlı fiyattan ödeme yapanlara kıyasla maddi olarak daha avantajlı oluyorsunuz. Fakat bu durum artık Türkiye'de geçerli olmayacak.

XBOX GAME PASS EN FAZLA 13 AY UZATILACAK

Xbox'un sitesinde payılan paylaşıma göre Game Pass Core, Konsol için Game Pass ve PC Game Pass artık şu ülkelerde en fazla 13 ay uzatılabilecek: Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Singapur, Tayvan ve Türkiye.

Game Pass platformuna dahil olan EA Play de Microsoft'un kararından nasibini aldı. Türkiye ve Arjantin'deki kullanıcılar Electronic Arts'ın abonelik temelli video oyun hizmetini en fazla 13 aya kadar uzatabilecek.

'ULTIMATE' PAKETİ KARARDAN MUAF

Microsoft, Game Pass Ultimate paketini karardan muaf tuttu. Konsolda çevrim içi çok oyunculu oynama imkanı sunan ve EA Play aboneliği de içeren bu paket, her zaman olduğu gibi kullanılabildiği tüm ülkelerde en fazla 36 aya kadar uzatılabilecek.

Öte yandan merak edenler için Xbox Game Pass abonelik ücretleri 2024 yılında şu şekilde: