'Tarih yazmaya devam ediyoruz': Milli AESA Uçak Burun Radarı ilk kez uçtu

26 Mart 2024 13:16 - Güncelleme : 26 Mart 2024 13:25

ASELSAN ve MSB'den milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ve MSB'den milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen AESA Uçak Burun Radarı, kısa süre önce ÖZGÜR modernizasyonlu F-16 Blok 30 savaş uçağına entegre edilip ilk uçuşunu F-16 ÖZGÜR platformuyla gerçekleştirdi ve test sırasında oldukça başarılı bir performans sergiledi.

"TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYORUZ"

ASELSAN, sosyal medya platformu X'teki hesabında "Milli havacılık teknolojilerinde tarih yazmaya devam ediyoruz." notuyla duyurduğu haberde AESA radar teknolojileri sayesinde şirketin dünyadaki ender kurumlardan birisi haline de gelmiş olduğunu belirtti.

ASELSAN AESA'NIN ÖZELLİKLERİ

ASELSAN AESA Radarı; eş zamanlı hava-hava ve hava-yer görevleri, çok sayıda hedef tespiti/takibi, görüş ötesi füze güdümü, yüksek çözünürlüklü yer görüntüsü oluşturma ve elektronik harp fonksiyonları ile uçaklarımıza çok büyük yetenek kazanımları sağlayacak.

MİLLİ UÇAKLARA ÇAĞ ATLATACAK

ASELSAN Milli AESA radarı, sadece F-16 ÖZGÜR ile kalmayıp aynı zamanda HÜRJET, Akıncı TİHA, Bayraktar KIZILELMA MİUS ve KAAN'da da kullanılabilecek.

ASELSAN AESA Burun Radarı ile F-16 ÖZGÜR Platformu 4,5 nesil uçaklar seviyesine taşınırken; KAAN ve muharip İHA’lar düşük görünürlük özellikleriyle 5’inci Nesil ve ötesinde platformlar haline gelecek.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uçaklara nesil atlatan AESA teknolojisini ülkemizin hizmetine sunuyoruz." dedi. Görgün sözlerini şöyle sürdürdü:

"ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarı, sahip olduğu üstün yeteneklerle muharip uçaklara nesil atlatarak; onları semaların en zeki, çevik ve güçlü savaşçıları haline getiriyor.

AESA radarı ile F-16 ÖZGÜR Platformu 4,5 nesil uçaklar seviyesine taşınırken, KAAN ve muharip İHA’lar ilave yetenekler ve düşük görünürlük özellikleriyle 5’inci nesil ve ötesinde platformlar haline gelecek."