Teknoloji ve çevre bilincini harmanlayan Türk öğrenciler, atıklardan kıyafet geliştirdi

27 Nisan 2024 14:43 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 14:46

Kütahya'da Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sıfır Atıkla Sanat Yarışması"nda, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Bölümü öğrencileri, "Teknomoda" adlı eserleriyle il birincisi oldu.

Hayme Ana MTAL 12. sınıf öğrencisi Gülizar Başol, öğretmenleri Mücella Taşkıngül'ün ’Sıfır Atıkla Sanat’ yarışmasından bahsettiğinde çok heyecanlandığını belirtirken, Moda Tasarım Alanı olarak sanatla ilgili bir yarışmada yer almaları gerektiğini söyledi.

"YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN FARKINA VARDIK"

Arkadaşı Naime Aşkın ve Reyhan Bozok ile bir ekip olmaya karar verdiklerini ve beyin fırtınasına başladıklarını aktaran Başol, "Mezun olduktan sonra üretim sektöründe yer alacak bizler için, araştırmalarımızı yaparken; yeşil dönüşümün ne olduğu, çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve atık yönetiminin ne kadar önemli bir konu olduğunun farkına vardık" diye konuştu.

ARADIKLARINI KOMŞUDA BULDULAR

Okulunun arşivinde atık malzemelerin neler olabileceğini araştırırken hızla gelişen teknoloji ile bilgisayarların ne kadar hızlı bir şekilde atık malzemeye dönüştüğünü fark ettiklerinin bilgisini veren Başol, aradıkları "atık cennetini" komşu okul Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki bilişim bölümünde bulduktan sonra hemen işe koyulduklarını ekledi.

Başol, açıklamasını "Bilgisayar CD sürücü motorları, dişliler, kablolar, klavye tuşları, pleksi artıkları, büyük ve küçük boy CD'lere tasarım gözüyle baktığımızda büyük bir zevkle 'Teknomoda' ismini verdiğimiz giysimizi ürettik" ifadeleriyle noktaladı.

"İNSAN, SANAT İLHAMI OLAN DOĞA İLE BÜTÜNLEŞEREK YAŞAMALI"

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Alanı öğretmeni ve Alan Şefi Mücella Taşkıngül, "Seri üretim dediğimizde insan hayatını kolaylaştırdığı düşünülen tüm ürünler akla gelse de, aslında doğanın bir parçası olan insanın, sanat ilhamı olan doğa ile bütünleşerek yaşaması gerekir" dedi.

Son yıllarda sıkça duyulan "Yeşil dönüşüm" kavramının, çevre bilinci ile üretim modellerinde ve iş yönetiminde köklü değişiklikler yapan çevre dostu bir iş modeli olduğuna dikkati çeken Taşkıngül, bu modelin, enerji ve kaynakların verimli kullanımı ve atık yönetimini de kapsadığını belirtti.

GEZEGENİMİZİ KURTARMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Bu bilincin farkındalığıyla küresel bir girişime dönüşen "Yeşil dönüşüm" hareketinin, gezegenimizi kurtarmak için önemli bir adım olduğunu kaydeden Taşkıngül, "Topluma vermek istediği mesajına inandığımız "Sıfır Atıkla Sanat Yarışması" aracılığı ile biz de bu bilince katkıda bulunmak istedik. Gençlerimize bu bilinci aşılamak için sıfır atıkla sanat yarışması güzel bir fırsattı" dedi ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Hızlı tüketime teşvik eden günümüz hazır giyim sektörü, hızla gelişen bilişim destekli yöntemler, sanatsal ve sürdürülebilir eserlerin değerini düşürmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı "Yeşil dönüşüm" için doğa dostu "Yavaş Üretimi" destekliyoruz. Sanat gözüyle değerlendirildiğinde her şey sanata dönüşebilir. Atatürk'ün de dediği gibi ’sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir."