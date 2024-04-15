'Telefonları tarihe gömecek' denilen Humane AI Pin, fiyasko oldu

15 Nisan 2024 10:12 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 10:12

Apple'dan ayrılan iki mühendis, Imran Chaudhri ve Bethany Bongiorno'nun kurduğu yapay zeka girişimi Humane, yapay zeka ile giyilebilir teknolojiyi bir araya getiren "AI Pin" isimli cihazını geçtiğimiz yıl tanıtmıştı.

Üzerinde bir lazer ekran barındıran ve bu ekranı avuç içine yansıtarak kullanıcıların ihtiyacı olan bilgileri avuçlarında görüntülemelerini sağlayan AI Pin, çıktığında büyük ses getirmişti ve hatta "akıllı telefonları tarihe gömecek" minvalinde geri bildirimler de almıştı.

Ancak ilk incelemeleri yayınlanan Humane AI Pin, beklendiği kadar iddialı değil hatta teknoloji ürün inceleme uzmanlarına göre kelimenin tam anlamıyla bir fiyasko oldu.

BROWNLEE, AI PIN'İ YERDEN YERE VURDU

Dünyaca ünlü teknoloji içeriği üreten YouTuber Marques Brownlee, Humane AI Pin'i inceleyen isimlerden biriydi. Brownlee, bu giyilebilir cihaz için "Şimdiye kadar incelediğim en kötü ürün" değerlendirmesinde bulundu.

Adeta AI Pin'i yerden yere vuran YouTuber, bu yorumunun sebebi olarak ise "cihazı kullanmanın çok uğraştırıcı olması" ve "içerisindeki üretken yapay zeka özelliklerinin etkili ve hızlı olmaması" olduğunu belirtti. Ayrıca dış ortamda kullanılmaya da uygun olmadığını ifade etti.

WIRED, 10 ÜZERİNDEN 4 PUAN VERDİ

ABD merkezli WIRED dergisinin inceleme editörü, Humane AI Pin'in aşırı ısınmasına neden olan sorunlara sahip olduğunu, cihazın lazer ekranı ile etkileşim kurmanın zahmetli olduğunu ve avuç içine yansıtılan öğelerin gün ışığında görülemediğini savundu.

Ayrıca düşük ışıkta kalitesiz fotoğraf ve video çektiği ve AI Pin'in numarasının bir telefon numarasıyla senkronize edilemediği belirtildi. Bu olumsuz yorumlara ek olarak, kolay kurulum gibi iyi yanları da bulunan cihaz, WIRED dergisinden düşük puan aldı.

THE VERGE DE BEĞENMEDİ

Teknoloji odaklı yayın yapan The Verge sitesi de, "Bu giyilebilir bilgisayar sizi akıllı telefonunuzdan uzaklaştırmayı vaat ediyor. Tek bir sorun var: Çalışmıyor. Yakın bile değil" değerlendirmesinde bulundu.

KULLANMAK İÇİN ÜCRET ÖDEMEK GEREKİYOR

Humane AI Pin, ABD'de 699 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıktı. Fakat bu parayı ödemekle bitmiyor. T-Mobile üzerinden yapay zeka özelliklerine erişim için aylık 24 dolar abonelik ücreti ödemek gerekiyor.