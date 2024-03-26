Telegram artık para kazandıracak! Sadece Android telefon kullanıcılarına açık

26 Mart 2024 10:48 - Güncelleme : 26 Mart 2024 10:49

Dünyaca ünlü anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın rakibi olarak görülen Telegram yeni bir karara imza attı. Popüler uygulama kullanıcıların para kazanmalarını sağlayacak farklı bir sistem geliştirdi. Güvenlik riskleri getirdiği belirtilen sistemin kullanıcılara aylık 5 dolar kazanmasını sağlayacak ve Telegram Premium aboneliğinin ücretsiz hâle getirecek.

ÖDEME ŞEKLİ

Telegram'ın para kazanma yöntemi, “Peer-to-Peer Login” (P2PL) olarak isimlendiriliyor. Telegram yönetimi, bu sisteme kaydolan kullanıcıların telefon numaralarını kullanarak, kendi maliyetini düşürüyor. Karşılığında ise kullanıcıya ödeme yapıyor.

Telegram'ın para kazandırma özelliği, en temelinde kullanıcıyı mobil operatör gibi kullanıyor.

Telegram uygulamasına giriş yapmak istenildiğinde bir SMS ile doğrulama kodu alınır. Telegram, bu SMS'leri para kazanma özelliğini aktif eden kullanıcı üzerinden gönderecek. Yani sizin verdiğiniz bir telefon numarasından, başka bir Telegram kullanıcısına SMS gidecek. Bu SMS'te, karşıdaki kullanıcının doğrulama kodu bulunacak.

Telegram tarafından yapılan açıklamalarda, bu sisteme katılacak kullanıcının Android telefon kullanması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca Telegram'ın para kazandıran özelliği, şimdilik isimleri açıklanmayan bazı ülkelerde kullanılabilir olacak. Uygulama bazı kullanıcılara bu özelliği açacak.

TELEFON NUMARASI YÜZLERCE KİŞİYLE PAYLAŞILACAK

Sisteme kayıt yaptıran kullanıcı, Telegram Premium aboneliğini ücretsiz kullanmak için telefon numarasını yüzlerce kişiyle paylaşmak zorunda kalacak.