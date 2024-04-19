Tesla'da Cybertruck krizi! Teslimat durdu, tüm araçlar geri çağrıldı

19 Nisan 2024 16:03 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 16:03

Bu kez zam yok... Tesla Model Y Türkiye fiyatına milyonluk indirim

Bu kez zam yok... Tesla Model Y Türkiye fiyatına milyonluk indirim

Tesla, tüm 2024 Cybertruck elektrikli pick-up modelleri için, gaz pedalının üstünde bulunan kısmın sürüş sırasında yerinden çıkması nedeniyle geri çağırma programı başlattı.

Cybertruck'ların tamamı 13 Kasım ile 4 Nisan arasında üretilen 3.878 adet elektrikli araç geri çağırmaya dahil. Söz konusu sorun ilk olarak sosyal medya sitelerinde paylaşılmıştı ve şikayetlerin artmasının ardından Tesla, kamyonetin teslimatlarını duraklatmıştı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından bugün açıklanan geri çağırma programı, Cybertruck'ın gaz pedalı kaplamasının gevşediğini gösteren sosyal medya raporlarının ardından geldi.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM YAPACAK

Sorunu çözmek için Tesla, gaz pedalı grubunu hiçbir ekstra ücret ödemeden değiştirecek. 17 Nisan'dan sonra üretilen otomobillere yeni parça numarasına sahip yeni bir parça takıldı. Dolayısıyla henüz teslim edilmeyen kamyonetler en azından bu sorundan arındırılmış olacaklar.

Geri çağırmanın kronolojisi, Tesla'nın gaz pedalında takılan bir müşteriden haber aldığı 31 Mart'ta başlıyor. İki gün sonra şirket, otomobilin veri kayıtlarını inceledi ve hem fren hem de gaz pedalına aynı anda basıldığını doğruladı. 3 Nisan'da ikinci bir bildirim geldi. Otomobil üreticisinin mühendislik ekibi değerlendirmeyi 12 Nisan'da tamamladıktan sonra Tesla, etkilenen kamyonları gönüllü olarak geri çağırmaya karar verdi.