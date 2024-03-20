Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck'ta ciddi bir sorun ortaya çıktı

20 Mart 2024 10:01 - Güncelleme : 20 Mart 2024 10:01

Tesla'nın sıra dışı tasarım ve kurşun geçirmez malzeme gibi özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çeken ve "gelecekten gelmiş gibi görünüyor" yorumları yapılan elektrikli kamyoneti Cybertruck, özellikle soğuk iklimde yaşayanlar için oldukça ciddi bir sorunla gündemde.

Cybertruck sahipleri kar fırtınası esnasında aracı sürerken farların karlarla kaplandığını ve bunun da görüş mesafesinin azalmasına yol açtığını söylüyorlar.

TESLA CYBERTRUCK KARLI YOLLARDA SIKINTI ÇIKARIYOR

Tesla, Cybertruck'un farlarını tampon ve gövde arasında duran dar bir yuvaya yerleştirmiş durumda. Gece sürüşlerinde daha iyi görüş sağladığı ve karşıdaki sürücünün gözünü kamaştırmamak için tercih edilen bu tasarım birçok kullanıcının hoşuna gitse de, son gelen bilgiler endişe verici.

Bir kullanıcı tarafından paylaşılan fotoğrafta da görüldüğü üzere gerçekten de farlar, tampon ile gövde yapısı arasında kar topluyormuş gibi görünen küçük bir yarığa yerleştirilmiş gibi görünüyor ve böylece farların önünde daha kalın bir katman oluşmasına sebebiyet veriyor.

Benzersiz verimlilikleri sayesinde LED farlar modern araçlarda karşımıza çıkıyor. Ancak aynı verimlilik, karlı iklimlerde yaşayan sahipler için de sorunlara neden oluyor.

LED farlar neredeyse hiç ısı yaymadığı için kar ve buzun birikmesine neden olarak ışığı engeller. Bu rahatsızlığı en aza indirecek çözümler mevcut ancak çok az otomobil üreticisi durumun farkında veya sorunu çözmek için önlem alıyorlar.

Aynı şey Kasım 2022'de, soğuk iklimlerde yaşayan ilk Rivian R1T sahiplerinin başına da gelmişti. Kullanıcılar, aracın ön şeridi düz olduğundan farların üzerinde kar ve buz birikerek ışığı engellediğini ve bu sebeple de her birkaç kilometrede bir farları temizlemek için durmak zorunda kaldıklarını söylemişlerdi.