Threads silme yöntemiyle biyografiden linki, rozeti kaldırabilir veya tamamen hesabı kapatabilirsiniz

15 Nisan 2024 15:34 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:42

Meta'nın Twitter'ı satın almasının ardından faaliyete geçen Threads, Türkiye'de geçici olarak kapatılacak. Rekabet Kurumu'nun aldığı karar doğrultusunda, Threads 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.

THREADS HESABI SİLME ADIMLARI

Threads hesabınızı silmek veya kapatmak için iki seçeneğiniz bulunuyor. İlk olarak, Threads uygulamasını telefonunuzdan silmekle işe başlayabilirsiniz. Alternatif olarak, hesabınızı dondurarak da kapatma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Threads hesabınızı tamamen silmek mümkün değil, sadece dondurabilirsiniz.

İŞLETİM SİSTEMİNE GÖRE HESAP SILME ADIMLARI

iOS kullanıcıları, "Ayarlar" kısmından "Hesap Sil" seçeneğiyle işlem yapabilirler.

Android kullanıcıları ise ilgili linke giderek ad ve şifre bilgileriyle hesaplarını silebilirler.