Threads'te paylaşım yapana 160 bin lira dağıtılacak... Ama bir şartla!

29 Nisan 2024 09:14 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 09:14

Sosyal ağ Threads'in kullanıcı sayısı artmaya devam ederken Meta, artık yüksek profilli içerik oluşturuculara uygulamada paylaşım yapmaları için mali teşvikler sunmaya başlayacağını açıkladı.

Matt Navarra'nın haberine göre Meta, diğer uygulamalarında popüler olan bazı içerik üreticilerine Threads'te paylaşım yapmaları için 5 bin dolara kadar teklif verecek. Bunun için uygulamadaki tek bir gönderinizin 10 binden fazla görüntülenmiş olması gerekiyor.

HER KULLANICI PROGRAMA KATILAMIYOR

Ancak kötü haber şu ki, Threads'in para kazanma programına her içerik üreticisi katılamıyor. 10 binden fazla görüntülenmiş bir paylaşım yapmış olsanız bile, Meta'dan özel olarak davet gelmediği sürece 5 bin dolar (160 bin TL) almaya hak kazanamıyorsunuz.

Bu hamleyle birlikte Meta'nın, diğer uygulamalarında popüler olan ancak henüz Threads'te faaliyet göstermeyen içerik oluşturucularını, X rakibi platformuna kazandırmayı amaçladığı belirtiliyor.

THREADS TÜRKİYE'DE ARTIK YOK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye özelinde Meta'dan Threads için kötü bir haber gelmişti. 29 Nisan yani bugün itibarıyla uygulama, Instagram ile veri paylaşımına geçici tedbir konulması kararı nedeniyle ülkemizde artık kullanılamayacak.

Meta, Threads'i yeniden kullanılabilir hale getirmek için çalışmayı sürdüreceğini ve o zamana kadar kullanıcıların hesaplarını silebileceğini veya dondurabileceğini açıkladı.