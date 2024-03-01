Togg gaza basıyor! 5 farklı modelde 1 milyon araç üretim hedefi

01 Mart 2024 14:24 - Güncelleme : 01 Mart 2024 14:32

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde düzenlenen ve "Web Summit Katar" organizasyonu kapsamında Doha’ya gelen Türk teknoloji girişimleri ve startuplarını iş insanları ile buluşturan resepsiyonda Togg’u anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Karakaş, Togg alt markaları Trugo ve Trumore'la birlikte akıllı ve bağlantılı otomobiller etrafında oluşturduğu ekosistem dâhilinde yeni teknolojiler, fark yaratacak hizmetler, kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştirdiklerini söyledi.

2030'A KADAR 1 MİLYON ARAÇ ÜRETİLMESİ PLANLANIYOR

Togg’un 2030 sonu itibarıyla 1 milyon üretim hedefinin bulunduğuna işaret eden Karakaş, C segmentindeki ilk akıllı cihaz olan T10X'in pazara sunulmasının ardından gördüğü yoğun ilgi ve talepten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Karakaş, "C segmentindeki Sedan ve C-X Coupe modellerini üretim sırasına alacağız. B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. 2030'a kadar 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

T10X'İN ÖN SİPARİŞ SAYISINI AÇIKLADI

TOGG CEO'su Karakaş, 2023 yılının üretim açısından verimli bir yıl olduğunu ifade ederek, T10X modeli için alınan 177 bin ön siparişin kendileri için memnuniyet ve gurur verici olduğunu söyledi.

Yoğun ilgi ve talebe kayıtsız kalmadıklarını ve üretim planlamasında artırıma gittiklerini belirten Karakaş, üretim planlarını 18 binden 20 bine çıkardıklarını ve 20 bine yakın aracı sorunsuz şekilde teslim ettikleri bilgisini aktardı.

OCAK AYINDA SATILAN 2 ELEKTRİKLİDEN 1'İ TOGG

2024 itibarıyla Trumore uygulamasından herkesin kurasız çekilişsiz ulaşabileceği bir süreci tamamladıklarını kaydeden Karaka, "Hatta öyle ki Türkiye'de bu yıl ocak ayında satılan her iki elektrikli otomobilden birisi Togg oldu. Pazara sıfırdan giren bir girişim grubu olarak düşündüğümüzde geleceğe emin adımlar ile bakmak adına bu çok önemli ve değerli bir başarı ve pazar payı." diye konuştu.

TOGG T10F İÇİN 2025'E İŞARET EDİLDİ

Karakaş, T10F olarak adlandırılan fastback modelinin piyasaya çıkış tarihi için 2025 yılına işaret etti. Otomobilin ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2024'te tanıtıldığını hatırlatan Karakaş, "Hedefimiz 2025 yılının mart ve nisan ayında sertifikasyon süreçleri tamamlandıktan sonra pazara sunmak." dedi.

T10F’i 2025 yılında öncelikle Türkiye’den başlayarak kullanıcılarıyla buluşturacaklarını da sözlerine ekledi.

YIL SONUNDA ALMANYA'DA SATIŞA BAŞLANIYOR

İhracat ve Avrupa pazarlarına açılma konusundaki kararlılıklarının altını çizen Karakaş, 2024 sonunda Almanya pazarında satışa başlayacaklarını belirtti.

İhracat için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Karakaş, "Biz önümüzdeki döneme pozitif bakıyoruz, bu sene inşallah önümüzdeki süreçleri tamamladıktan sonra Avrupa'ya açılıyoruz. Rekabetimizi göstermek ve başarımızı ispat etmek için öncelikle Almanya pazarına girmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız gösteriyor ki bu senenin sonunda Almanya pazarına girmiş olacağız" diye konuştu.

KÖRFEZ BÖLGESİ PLANLAMADA YOK

Karakaş, 2024 ve 2025 yıllarında öncelikle Avrupa pazarında yer alacaklarını, Körfez bölgesinde yer almalarının şu anki planlamalarında olmadığını ifade etti.

Körfez bölgesi pazarını da ilerleyen senelerde değerlendireceklerini dile getiren Karakaş, "Rekabetimizi göstereceğimiz ve başarımızı ispat edebileceğimiz Avrupa pazarlarına hazırlıklarımız tam, Türkiye’den sonra Avrupa’da büyük bir ilgi ile Togg’u bekliyor." dedi.

TOGG'un kendi markası Trugo ile de batarya üretimini gerçekleştirdiğine işaret eden Karakaş, "81 ilde 550'den fazla hızlı şarj cihazlarını yerleştirdik, bunlar 180 ve 300 kilovat gücünde cihazlar ve 88 kilovatlık bir batarya yarım saatin altında doldurulabiliyor. Türkiye altyapı olarak büyük bir hızla yeni nesil enerji dönüşümünün öncüsü Togg’a hazır" ifadelerini kullandı.

2035'E KADAR KARBON NÖTR HEDEFİ

TOGG CEO'su Karakaş, çevreye duyarlı bir şirket olarak kalmanın ve bu konuda kendilerini geliştirmenin şirketin en önemli hedefleri arasında olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“Sıfır emisyonlu bir elektrikli araç üreticisi olarak tamamen çevreye duyarlı olmayı hedefleyerek, araçlarımızda enerji depolamaya yönelik çalışmaları hayata geçirmek. Bizim TOGG olarak hedefimiz, 2035 yılına kadar tamamen karbon nötr bir şirket olmak ve bu alanda dünyaya örnek bir rol model olmak istiyoruz. Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile beraber oldukça heyecanlı ve motive edici işler hedefliyoruz. Gemlik’te Avrupa’nın en temiz araç üretim tesisine sahibiz. Oldukça iyi ve hızlı gidiyoruz. Ülkemizin gösterdiği ilgi ve dünyanın dikkatle bizi takip etmesi bizi motive ediyor."