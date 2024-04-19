TOGG mu, Tesla mı? Özellikler ve Fiyat Karşılaştırması

Elektrikli araç teknolojisi giderek yaygınlaşırken, Türkiye'nin yerli üretimi TOGG ve dünya devi Tesla arasındaki karşılaştırmalar dikkat çekiyor. Her iki markanın elektrikli SUV modelleri olan TOGG T10X ve Tesla Model Y, özellikleri ve fiyatlarıyla karşılaştırılıyor. İşte detaylar...

Donanım özellikleri olarak 2 araçta da ileri seviye sistemler yer almakta.

TOGG T10X: TOGG'un T10X modeli, V1 RWD standart menzil, V2 RWD standart menzil ve V2 RWD uzun menzil olmak üzere farklı versiyonlar sunuyor.

Tesla Model Y: Tesla Model Y, standart, Long Range ve Performance olmak üzere üç farklı versiyon sunuyor. Model Y'nin farklı versiyonlarına göre güç ve tork değerleri değişir.

TOGG'un şarj süreleri, AC ve DC prizlerine göre değişir, Tesla'nın Supercharger ağı ise hızlı şarj imkanı sunar.

T10X ve Model Y, dijital gösterge ekranları, akıllı sürüş asistanları ve otonom sürüş özellikleri gibi yenilikçi teknolojilere sahiptir.

Her iki araç da kör nokta asistanı, otomatik park asistanı ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikleri bünyesinde barındırır.

Şu anda TOGG T10X'in fiyatı 1.207.000 TL'den başlarken, Tesla Model Y'nin en düşük fiyatı 2.322.468 TL'dir.