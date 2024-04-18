Togg'dan heyecanlandıran yeni model: T8X için tarih verildi

18 Nisan 2024 11:57 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 12:42

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) halihazırda C segmentindeki SUV modeli T10X'in satışlarını yapıyor. Mart ayında açıklanan satış rakamlarına göre yollardaki Togg sayısı 23 bini geçti. Şirket, B segmentindeki yeni SUV'undan ilk detayları kamuoyuyla paylaştı.

TOGG T8X İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ SENEYİ İŞARET ETTİ

Bursa Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirilen test sürüş programında değerlendirmelerde bulunan Gürcan Karakaş, ocak ayında elektrikli fastback modeli T10F'yi sergilediklerini anımsattı. Bu modelin çalışmalarını bir sene önceden yaptıklarını belirten Karakaş, şimdi de T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yürüttüklerinin bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda B segmentindeki SUV modeli üzerinde çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Karakaş, "Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz." diye konuştu.

Fotoğraf: Togg T10F fastback modeli

T10X'İN DÖRT ÇEKER VERSİYONU İÇİN TARİH VERDİ

Togg T10X'in arkadan itişli versiyonuna ek olarak dört çeker versiyonu da bulunuyor. Fakat henüz satışta değil. Gürcan Karakaş, bu modelin "limited edition" versiyonuyla haziran ve temmuz aylarında satışa sunulabileceğini dile getirdi.

TOGG, AVRUPA'DA ÖN SATIŞLARA YIL SONUNDA BAŞLIYOR

Togg'un yurt dışına açılacağı zamana ilişkin de konuşan Karakaş, bu senenin sonundan itibaren Avrupa'da yavaş yavaş yer edinmek üzere faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Zaten şirketimiz TOGG Europe GmbH'yı 2021'in mayıs ayında kurmuştuk, altyapıyı da oluşturuyoruz şu an. T10X'in Avrupa'daki ön satışlarına bu sene sonunda başlayıp, yeni model yılında da (2025) teslimatlara başlamak istiyoruz." diye konuştu.

"BİZİM GİBİ BAŞKA BİR ŞİRKET YOK"

Karakaş, ilk modellerini satışa sunduklarında rekor bir talep gördüklerinden bahsederek, 18 saatte 2023 yılındaki üretmeyi planladıkları tüm araçları sattıklarını belirtti. İlk 8 saatte 2022 yılında satılan tüm elektrikli otomobillerin sayısından daha fazlasını sattıklarını da dile getirdi.

Kullanıcıların T10X'i bilerek, isteyerek aldığını ve siparişlerin yüzde 80'den fazlasının T10X'in en donanımlı versiyonu için geldiğini sözlerine ekleyen Karakaş, 2023 Nisan ayından yılın sonuna dek ilk 20 binin teslimatını yaptıklarının bilgisini aktararak şöyle dedi:

"Dünyada, Avrupa'da, Amerika'da, Çinli şirketler arasında, ilk üretim yılında 20 bin adet üretmiş ve satmış başka bir şirket bildiğimiz kadarıyla yok. O açıdan hem ülkemiz için hem de hepimiz için iyi bir başarı başarı, iyi bir başlangıç daha doğrusu. Bundan sonra da arkasını getirmemiz lazım. Hep beraber onun için de gece gündüz çalışıyoruz."

"AVRUPA'YA GİRME KARARI ALDIK"

Gürcan Karakaş, markanın yurt dışı hedef pazar stratejisinin pazar dinamiklerine uyumlu olarak güncellendiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç yıl 'İskandinav ülkelerden başlar, Hollanda ve Belçika'ya, ardından yavaş yavaş bölgenin merkezine geliriz' demiştik. Bunu değiştirdik. Çünkü sektör çok hızlı gelişiyor ve Çinli markalar çok hızlı bir şekilde her yere yayılıyor. Dolayısıyla özellikle Avrupa'nın en büyük pazarı olan Almanya, Fransa, İtalya üçgeni tamamıyla dolmadan biz daha yolun başındayken oraya girme kararı aldık. Çünkü artık kendimizde de o gücü ve deneyimi de hissediyoruz."