Trafik sorunu tarihe karışacak! Havacılık devi 'uçan taksiler' için tarih verdi

20 Nisan 2024 16:29 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 16:30

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing, 2030 yılına kadar Asya'da uçan araba pazarına girmeyi planladığını duyurdu. Bu kapsamda üretilen araçlar, bölgenin trafiğin sıkışık olduğu şehirlerde sağlayabileceği hızlı ve kısa mesafeli seyahat talebini karşılamayı vaat ediyor.

UÇAN ARABA GELİŞTİREN ŞİRKETİ SATIN ALMIŞTI

Hatırlamayanlar için, Boeing uçan araba üzerinde çalışan Wisk şirketine 2022 yılında 450 milyon dolar yatırım yapmıştı. Ertesi yıl da Wisk'i tamamen bünyesine katmıştı. 2030 yılına kadar Wisk imzalı otonom uçan taksilerin Asya'da faaliyete başlamaları bekleniyor.

Boeing Baş Teknoloji Sorumlusu Todd Citron, Japon haber yayını Nikkei'ye şirketin planlarını anlatırken uçan taksileri Asya'da tam olarak nerede başlatmayı hedeflediklerini söylemedi. Wisk'in doğrudan taksi hizmetini kendisinin mi sunacağı yoksa bunu yapan şirketlere uçaklarını mı satacağı da belirtilmedi.

Nikkei'nin raporunda, Japon firması SkyDrive ve Alman firması Volocopter'ın 2025 yılına kadar Japonya'da faaliyete geçmeyi umdukları belirtiliyor.

Wisk'in uçakları, sürüş ve uçma arasında geçiş yapabilmeleri anlamında tam olarak uçan "arabalar" değil. Bunlara elektrikli dikey kalkış ve iniş araçları (eVTOL'ler) adı veriliyor. Wisk'in geliştirdiği de helikopter ve uçak karışımı bir araç gibi duruyor.

Wisk, teknolojisini gerçek dünya uygulamalarında nasıl uygulayacağını bulmak için Teksas ve Kaliforniya'da çalışmalar yürütmekte. Fakat araçların henüz Amerika Birleşik Devletleri'nde uçma sertifikası yok. Wisk, Federal Havacılık İdaresi'ne lisans başvurusu yaptığını açıkladı.

Todd Citron Citron, Wisk'in hangi Asya pazarında faaliyete geçerse geçsin benzer bir sertifika aramadan önce bu konuyu halledeceğini söyledi.