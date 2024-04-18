Türkiye'de faaliyete başlamaya hazırlanan Starlink, 23 uydusunu daha fırlattı

18 Nisan 2024 12:32 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 12:34

Harita güncellendi: Starlink Türkiye için tarih verildi! Fiyatı ne kadar olacak?

Harita güncellendi: Starlink Türkiye için tarih verildi! Fiyatı ne kadar olacak?

Uzay alanında faaliyet gösteren SpaceX şirketi, dünya çapında internet erişimi sağlamayı hedeflediği Starlink sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Elon Musk'ın şirketi dünyaya açılırken, bu hafta itibarıyla 23 Starlink uydusu daha yörüngeye gönderildi. Söz konusu fırlatma 17 Nisan'ı 18 Nisan'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 00.26'da ABD'nin Florida eyaletindeki NASA Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirildi.

STARLINK UYDULARINI FALCON 9 ROKETİ TAŞIDI

SpaceX tarafından tasarlanıp geliştirilen Falcon 9 roketinin ilk kademesi, planlandığı gibi fırlatıldıktan yaklaşık 8,5 dakika sonra Dünya'ya geri döndü. Şirketin Atlantik Okyanusu'nda bulunan "Just Read the Instructions" adlı platformuna dikey olarak iniş yaptı.

Ancak izleyiciler bu anlara gerçek zamanlı olarak şahitlik edemediler. Çünkü alışılmadık bir şekilde SpaceX'in gerçekleştirdiği canlı yayını kalkıştan yaklaşık üç dakika sonra kesildi.

Falcon 9'un ikinci kademesi ise, 23 Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine (LEO) doğru taşımaya devam etti. Kalkıştan yaklaşık 65 dakika sonra uydular alçak yörüngeye konuşlandırıldı.

Starlink projesi şu anda 5.700'den fazla operasyonel uydudan oluşuyor ve bu sayı gelecekte de artmaya devam edecek. SpaceX'in alçak yörüngede 12 bin Starlink aracı konuşlandırma izni var ve buna ek olarak 30 bin tanesinin onayı için başvuruda bulundu.

STARSHIP ROKETİNİ DE BAŞARIYLA FIRLATMIŞTI

Öte yandan SpaceX, başarısızlıkla sonuçlanan iki denemenin ardından 2,4 milyar dolar değerindeki Starship roketini mart ayında başarılı bir şekilde fırlattı. Atmosfere yeniden giriş esnasında roketle iletişim kesilse de bu adım, insanlığı Mars'a taşımayı amaçlayan proje için önemli bir dönüm noktası niteliğinde.

STARLINK, TÜRKİYE'YE GİRMEYE HAZIRLANIYOR

Starlink geçen yıl Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) lisans başvurusu yaparak Türkiye'de faaliyete başlamak için ilk adımı atmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı. İnternet sitesindeki kullanılabilir ülke ve bölgeleri listelediği haritada Türkiye için "2024'te başlayacak" ibaresini yerleştirdi.