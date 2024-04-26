Türkiye'de üretilecek Renault Duster görücüye çıktı

26 Nisan 2024 11:53 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:59

Fransız araç üreticisi Renault, Bursa'da bulunan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üreteceği yeni modeli Duster'ı İstanbul'da düzenlenen etkinlikte tanıttı.

Dacia Duster'ın yeniden markalandırılmış bir versiyonu olarak dikkatleri toplayan Renault Duster, mayıs ayının sonunda ön siparişlere açılacak. Yazın yollara çıkması planlanıyor. Türkiye pazarıyla da sınırlı kalmayacak ve dünyanın çeşitli noktalarına ihraç edilecek.

ÜÇ MOTOR SEÇENEĞİYLE SATIŞA SUNULACAK

Şirket tarafından verilen bilgiye göre, Renault Duster üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak ve buna ultra verimli e-Tech tam hibrit motor sistemi de dahil.

Otomobil 145 hp'lik gelişmiş tam hibrit motor seçeneğiyle ortalama 5 lt/100 km yakıt tüketimine sahip. Ve 114 gr/km CO2 emisyon oranı var. Bu kapsamda karma döngüde yüzde 20'ye varan, şehir içi döngüde ise yüzde 40'a kadar avantaj sağlamayı vaat ediyor.

Ayrıca yolculuk süresinin yüzde 80'ine kadar elektrik modunda çalışabiliyor. Yine elektrik modunda ilk kalkış hareketini yapabiliyor ve 6 ileri vitesli manuel şanzımanla eşleştirilen 130 hp gelişmiş 1,2 litre yarı hibrit motor seçeneği ve 4×4 güç-aktarma seçeneği de bulunuyor.

Yaklaşık yüzde 10 yakıt tasarrufu ve daha akıcı bir sürüş için ek tork sağlamak üzere 0,8 kWsa kapasiteli 48V batarya ile desteklenen 3 silindirli turbo benzinli motoru da var. Bu versiyonun ortalama tüketimi 6 lt/100 km ve CO2 emisyonu ise 136 gr/km olarak açıklandı.

RENAULT DUSTER FİYATI NE KADAR?

Renault, Duster modelinin fiyatını açıklamadı. Aracın ön siparişe açılacağı mayıs ayında netleşecektir.