Türkiye'nin en büyük teknoloji üssü için düğmeye basıldı

12 Nisan 2024 12:28 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 12:30

TEKNOFEST rekor tazeledi! Tam 1 milyon 630 bin başvuru

TEKNOFEST rekor tazeledi! Tam 1 milyon 630 bin başvuru

Ardıç, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'nın 13 organize sanayi bölgesi, 150 AR-GE, 36 tasarım merkezi, 13 teknoloji geliştirme bölgesi, nitelikli insan kaynağı ve girişimcilik potansiyeliyle Türkiye'nin birçok iline göre daha avantajı konumda olduğuna dikkati çekti.

Başkentin sahip olduğu bu potansiyeli yüksek katma değere dönüştürmek amacıyla Türkiye'nin en büyük teknoloji üssünü kurmak için yola koyulduklarını belirten Ardıç, Türkiye'nin 11 bin 200 dolar olan çalışan başına ihracatının teknoloji geliştirme bölgelerinde 15 bin 300 dolara çıktığını, Güney Kore'nin ise çalışan başına ihracatının 28 bin 600 dolar olduğunu bildirdi.

Söz konusu verilerin teknoloji geliştirme bölgelerinin sanayiyle iç içe olmasının önemini ortaya koyduğuna işaret eden Ardıç, ASO Ankara Teknoloji Üssü'nün sanayi ile üniversite iş birliğinin güçleneceği, start-up'ların sanayi işletmeleriyle daha yakın ilişki içinde olacağı ekosistem imkanı tanıyacağını ekledi.

ÇALIŞAN BAŞINA TEKNOLOJİ İHRACATI 30 BİN DOLARA ÇIKACAK

Piyasa odaklı, ihracat potansiyeli yüksek girişimlere yer verileceği bilgisini aktaran Ardıç, Ankara Teknoloji Üssü'nün sanayi ile teknoloji tabanlı girişimciliği bir araya getireceğini belirterek, "AR-GE, inovasyon süreçleri direkt olarak üretime yönelik yapılacak. Organize sanayi bölgeleri (OSB) ile en üst noktada iş birliği sağlanacak ve ürünlerin ticarileşme süreci hızlanacak." dedi.

Böylece çalışan başına teknoloji ihracatının 15 bin dolar seviyelerinden 30 bin dolarlara ulaşması için zemin oluşturulacağını sözlerine ekledi.

MÜHENDİS VE BİLİM İNSANLARINA İSTİHDAM İMKANI

Ankara'nın ekonomik açıdan cazibesini her geçen gün artırdığını bildiren Ardıç, doğal afet riskinin de düşük olması nedeniyle kentin yoğun şekilde göç aldığına dikkati çekti.

Son 10 yılda Ankara'nın nüfusunun yaklaşık 1 milyon kişi arttığını belirten Ardıç, bunun yaklaşık 500 bininin göçle gerçekleştiğini yapılan araştırmalara göre Ankara'ya göç edenlerin yüzde 35'ini üniversite mezunlarının oluşturduğunu söyledi. Nitelikli insan kaynağının katlanarak büyüdüğünü de sözlerine ekleyen Ardıç, ASO Ankara Teknoloji Üssü'nün oluşturacağı ekosistemin, binlerce mühendis ve bilim insanının istihdamına da imkan sağlayacağını ifade etti.

ASO ANKARA TEKNOLOJİ ÜSSÜ NEREDE OLACAK?

Teknoloji üssü, başkentte OSB ve üniversitelerin yoğun olduğu Eskişehir Yolu üzerindeki 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda kurulacak. Üs, Temelli Sanayi Havzası olarak da bilinen ASO 2. OSB, Anadolu OSB ve Başkent OSB'ye yakın konumda olacak.

Söz konusu üs ile ilgili çalışmalar ASO Teknopark AŞ, bünyesinde yürütülüyor. Şirketin ortakları arasında ASO 1. OSB, ASO 2. OSB, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi de bulunuyor.

Fizibilite çalışmalarında sona gelinen ASO Ankara Teknoloji Üssü'nün 3-5 yıl sürecek yatırım döneminin ardından faaliyete geçmesi planlanıyor.