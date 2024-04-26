Türkiye'nin milli gururu GÖKBEY'de kritik aşama! Teslimatlar başlıyor

26 Nisan 2024 10:34 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 10:35

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumların genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla 2013 yılında başlatılan Özgün Helikopter Programı'nın ürünü GÖKBEY'in test pilotu Arif Ateş, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

"İLK UÇUŞLAR ÇOK ÖNEMLİ VE KRİTİKTİR"

TUSAŞ'ta Döner Kanat Uçuş Test ve Eğitim Müdürü olarak görev yapan test pilot Arif Ateş, GÖKBEY'in ilk uçuşunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bütün dünyada hava araçlarının ilk uçuşlarının çok önemli ve çok kritik olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Çünkü tasarlanan ve üretilen hava aracının gerçek çevresel koşullarda tasarlandırıldığı ve üretildiği gibi uçuyor mu, uçabiliyor mu, uçamıyor mu? Bunun testini gerçekleştiriyoruz. Oldukça heyecan vericiydi ve çok başarılı, son derece beklendiği gibi tasarıma uygun şekilde oldukça iyi bir platform olduğunu gördük."

GÖKBEY NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Test pilotu Arif Ateş, ilk uçuşun öncesinde simülatörde testler gerçekleştirildiğini belirterek, çok çeşitli bölgelerde 4 tane helikopterleriyle Adana, Erzurum ve Kocaeli'de ve TUSAŞ'ta testler yaptıklarını ve en kritik testleri tamamladıklarını anlattı.

Şu ana kadar bin saatin üzerinde bir uçuşa imza attıklarının bilgisini veren Ateş, yakın zamanda ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığı olmak üzere helikopteri teslim etmeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.

HELİKOPTER PİLOTLUĞUNA NASIL BAŞLADI?

Ateş, helikopter pilotluğuna nasıl başladığını da anlattı. Hayalinin helikopter pilotu olmak olduğunu belirterek, "Gerçi pilot ve hava aracı denince uçak akla geliyor ama ben 1991 yılında Kara Harp okulundan mezun olduktan sonra Kara Havacılık okulunda ilk sınıf okuluna başladığımda normalde kura ile yapılan uçak ve helikopter ayrımı o dönem isteğe göre yapılmıştı ve ben de helikopteri tercih etmiştim. Bu isteğim ve bu arzum doğrultusunda olacak ki kursu da birinci bitirmiştim. Dolayısıyla helikopteri olan sevgim beni bu noktalara getirdi" diye konuştu.

Konuşmasının devamında helikopter uçaktan çok farklı olduğunu ve daha keyif verici olduğunu aktaran Ateş, "Alçak uçarsınız, arazinin yükseltilerine uyarak uçarsınız. Kendince farklı teknikleri vardır. Uzun yıllar silahlı kuvvetlerde de görev yapmış olmamdan dolayı hem genel maksat helikopterlerimiz hem de taarruz helikopterimiz halen de silahlı kuvvetlerimizin en önemli unsurlarıdır" dedi.

UÇAKLARLA HELİKOPTERLER ARASINDAKİ FARK

Uçakların nispeten çok daha yüksek irtifalarda uçtuklarını söyleyen Ateş, uçakların öncelikli görevi düşman uçaklarına, tehditlerine karşı veya uzak diğer sınır dışı daha uzak hedeflere angajman olurlarken helikopter çok daha yer birliklerinin yakınında onlara destek sağlamak maksadıyla kullanıldığı bilgisini verdi ve "Dolayısıyla bizler çok daha kara unsurlarımızla birlikte operasyon yaptığımız için onlarla birlikte daha iş birliği çerçevesinde görevlerimizi icra ediyoruz." dedi.

Ateş, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü bu çerçevede öncelikle Silahlı Kuvvetlerde vatan görevlerini icra eden pilotlarımız, hem helikopter hem uçak pilotlarımız aynı zamanda sivil camiada uçan, gerek özel uçan pilotlarımız ya da ticari olarak Airline’da, ulaştırmada, kargoda bir çok alanda havada görev yapan tüm pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.