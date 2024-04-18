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18 Nisan 2024 10:05 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:09

Twitch keşfet özelliği Nisan 2024 sonunda kullanıma sunulacak

Twitch, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla TikTok tarzında yeni bir keşfet özelliği getiriyor. Platform, kullanıcıların içerikleri daha kolay bulmasını sağlayarak kullanıcı dostu bir yaklaşım benimsiyor.

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Twitch keşfet özelliği Nisan 2024 sonunda kullanıma sunulacak

Popüler canlı yayın platformu Twitch, TikTok tarzındaki keşfet özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu özellik, kullanıcıların platformda içeriklere daha hızlı ve kolay bir şekilde erişimini sağlayacak. İşte Twitch'in yeni özelliği ve kullanıcıların beklediği değişiklikler...

Twitch'in keşfet özelliği, Nisan 2024'ün sonlarına doğru tüm kullanıcılar için erişilebilir olacak.

Bu yenilik, TikTok'un içerik akışı mantığına benzer bir şekilde, kullanıcıların platformdaki canlı yayınlar ve klipler arasında rahatça gezinmelerini sağlayacak.

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Twitch'in bu yeni özelliği, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi ve platformda geçirilen süreyi artırmayı amaçlıyor.

Kullanıcıların istedikleri içeriğe daha kolay ulaşabilmesi, platformun özellikle Tiktok, Reels, Shorts gibi diğer platformların video akış ekosistemlerine karşı rekabetçi kalmasını sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

 

Kaynak: TGRT Haber
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