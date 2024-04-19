Twitch'ten şaşkına uğratan 'Türkçe' kararı!

19 Nisan 2024 16:41 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 16:41

Kısa bir süre önce Milli Piyango İdaresi'nin kararıyla engellenen ve çok geçmeden geri açılan Twitch, Türkiye'deki kullanıcılarını şaşkına uğratan bir karar aldı.

Dünyanın en popüler canlı yayın mecralarından bir tanesi olan Twitch, artık "Yardım Merkezi" ve "Destek Ekibi" taraflarında Türkçe desteği sunmayacak. Twitch.tv internet sitesi ve Twitch mobil uygulamasının ise bu karardan etkilenmediği bildirildi.

Şirketin web sitesindeki "Desteklenen Diller" başlıklı sayfasında da görülebileceği üzere Türkçe dil seçeneğinin yalnızca "Twitch.tv" ve "Twitch mobil uygulaması" kısımlarında sunulduğu belirtiliyor. Böyle bir kararın neden alındığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

KALDIRILAN TEK DİL TÜRKÇE DEĞİL

X'te Zach Bussey isimli kullanıcının aktardığına göre Korece, Lehçe ve Rusça da aynı kaderi paylaştı. Ayrıca Tayland'da konuşulan Tayca dili de Twitch.tv ve Twitch mobil uygulamasından kaldırıldığı bilgisi aktarıldı.

GÜNEY KORE'DEN ÇEKİLMİŞTİ

Twitch, aralık ayında yaptığı bir duyuru ile Güney Kore pazarından çekilmişti. Twitch CEO'su Dan Clancy, şirketin ülkede faaliyet göstermesinin aşırı derecede maliyetli olduğunu belirterek, operasyonlarını durdurma kararı aldıklarını söylemişti.