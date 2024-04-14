Üç yeni model duyuran Nokia'dan Instagram kullanıcılarına kötü haber

14 Nisan 2024 15:55 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 15:56

Finlandiya merkezli Nokia’nın alt şirketi olan HMD Global, 2000'li yılların başından 2010'lu yıllara kadar popüler olan klasik Nokia modellerini temel alan üç yeni retro esintili cep telefonunu duyurdu. Modellerde yer alan Instagram detayı düşündürücü olabilir.

Chip’in haberine göre, Nokia 6310 (2024), Nokia 5310 (2024) ve Nokia 230 (2024), sırasıyla 2001, 2007 ve 2015 yıllarına ait telefonların modern versiyonları olup gelişmiş erişilebilirlik özellikleri, Bluetooth 5.0 ve USB-C şarj gibi modern özelliklerle geliyor. Üç telefonun da teknik özellikleri HMD'nin web sitesinde yayınlanmış durumda.

INSTAGRAM TUTKUNLARINA KÖTÜ HABER

Ancak fiyatlandırma veya çıkış tarihleri henüz belli değil. Web sitesinde yer alan bilgilere göre, telefonlarda Call of Duty Mobile oynamak veya Instagram'da gezinmek mümkün olmayacak.

2G DESTEĞİ

Donanım yeni olsa da en iyi telefonlar haricinde işlevler Nokia telefonlarına daha yakın. Bu da uygulama mağazalarının olmaması, sınırlı internet işlevselliği ve yeni ağlarda çalışmayacak olan yalnızca 2G desteği anlamına geliyor.

Nokia, daha sınırlı özelliklerin bu telefonların kullanımını kolaylaştırdığını ve sosyal medya gibi uygulamalardan bir 'dijital detoks' sağlamaya yardımcı olacağını belirtiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, telefonlar düşük özelliklere sahip bir kamera kullanıyor, dokunmatik ekranları yok, müzik ve video uygulamalarına erişimleri yok ve modern telefonlarda kabul ettiğimiz diğer özelliklerden çok daha azına sahipler.

6310 PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Öte yandan HMD, klasik Nokia tasarımlarını ilk kez göstermiyor. Geçen yıl piyasaya sürülen Nokia 130 ve 150'nin güncellenmiş versiyonlarını ve 2021'de piyasaya sürülen ve 2024'teki muadilinden daha küçük bir bataryaya sahip olan Micro USB kullanan yeniden tasarlanan bir 6310'u piyasaya sürdü.

Her üç telefon da benzer özelliklere sahip ve benzer donanımları kullanıyor. Telefonlar, 2,8 inç QVGA IPS ekrana ve 27 güne kadar bekleme süresine sahip çıkarılabilir bir 1.450mAh bataryaya sahip. İç kısımda ise 8MB RAM ile çalışan Unisoc 6531F çip ve microSD kart ile 32GB'a kadar genişletilebilen 16MB dahili depolama alanı bulunuyor.

Üç telefon arasındaki temel farklar tasarım ve birkaç küçük donanım değişikliği. Nokia 230 (2024) 2MP kameraya sahipken, diğer iki telefon 0.3MP arka kameraya sahip.