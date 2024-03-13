'UFO'lar gizleniyor' tartışması ABD'yi harekete geçirdi! Rapor gerçekleri ortaya çıkardı

13 Mart 2024 12:50 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:01

Dünya genelinde tartışılan Uzay konusuna bir yenisi daha eklendi. ABD Savunma Bakanlığı çok beklenen UFO raporunu yayınlandı. Hükümetin Uzaylıları gizleyip gizlemediği ve tersine mühendislik yaptıkları dünya dışı teknolojiye erişimleri olup olmadığını araştıran rapor yeniden tartışmalara neden oldu.

Pentagon, 60 sayfayı aşan bu raporu 8 Mart Cuma günü yayınlandı. Rapora göre, ABD hükümetinin onlarca yıldır UFO'ları gizlediği yönündeki pek çok iddia tamamen çökertilmese de büyük ölçüde zayıflatıldı.

Pentagon basın sekreteri Tümgeneral Pat Ryder yaptığı açıklamada, "AARO, herhangi bir ABD hükümeti soruşturmasının, akademik destekli araştırmanın veya resmi inceleme panelinin herhangi bir UAP gözleminin dünya dışı teknolojiyi içerdiğini doğruladığına dair hiçbir kanıt bulamadı" ifadelerini kullandı.

İHA'LAR VE CASUS BALONLARI

Ryder, tüm soruşturma çalışmalarının, çoğu gözlemin sıradan nesneler olduğu ve yanlış tanımlamanın bir sonucu olduğu sonucuna vardığını söyledi. Rapora göre, gözlemlerin birçoğunun insansız hava araçları, meteoroloji balonları, casus uçaklar, uydular, roketler ve gezegenler olduğu ortaya çıktı.

ÇİN DETAYI

Görüntülenen özellikler İHA ve Casus Balonlarının Çin tarafından ABD'ye gözdağı verdiği araçlar olarak nitelendirildi. Dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalarda ve düşman ülkelerin birbirinden bilgi toplama operasyonunda sıkça insansız hava araçları ve casus balonları kullanılıyor.

TERSİNE MÜHENDİSLİK İDDİASI

Rapor, eski askeri yetkililerin hükümetin UFO'lar hakkında bildiklerini halktan gizlediğini iddia ettiği Temmuz ayındaki kongre oturumunda ortaya atılan en önemli iddiaları reddediyor. Bu iddialardan birinde, eski bir Hava Kuvvetleri istihbarat subayı, hükümetin uzun süredir gizli bir program yürüttüğünü ve bu program çerçevesinde kurtarılan UFO gemilerinin tersine mühendisliğini yaptığını iddia ediyordu. Ofis, Kasım 2023 ve Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan görüşmeler ve araştırmalardan elde edilen bulguları kapsayan raporun ikinci cildini bu yıl içinde yayınlamayı planlıyor.