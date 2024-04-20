Uygun fiyatlı elektrikli otomobil Kia EV2 ilk kez görüntülendi

20 Nisan 2024 14:51 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 14:51

Kia EV2, otomobil üreticisinin küçük ve uygun fiyatlı bir elektrikli crossover modeli olarak karşımıza çıkacak. Avrupa dışında ülkelerde satışa sunulacağı henüz onaylanmamış olan model, kamuflajlı bir biçimde yollara çıktı.

Kia EV2 için resmi bir fiyat henüz belirlenmiş değil. Otomobil odaklı site Electrek, 20 milyon won (yaklaşık 15 bin dolar) civarlarında olabileceğini iddia ediyor. Bu da, fiyatın 30 bin doların altında tutulacağını söyleyen diğer raporlarla da örtüşmekte.

KIA CEO'SU UMUTLU KONUŞTU

Kia EV2, son olarak 2023 Ekim ayında şirket CEO'su Hu-Sung Yong'un açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Uygun fiyatlı elektrikli araçların markanın geleceği açısından önemine değinen Hu-Sung Yong, EV2'nin Avrupa pazarı için çok benzersiz ve önemli bir model olduğunu sözlerine ekledi. Autocar sitesinin haberine göre, Kia EV2 aracı 2026 yılında Avrupa'da piyasaya sürülecek.

ÜÇ MODEL TANITTI

Öte yandan Kia, ekim ayında düzenlediği ilk yıllık 'EV Day' etkinliğinde üç yeni uygun fiyatlı elektrikli otomobil tanıtmıştı. Seride EV3, EV4 ve EV5 yer alıyor.

Kia EV5, kasım ayında Çin'de, Tesla Model Y'ye ve BYD gibi uygun fiyatlı elektrikli otomobil üreticilerine rakip olarak 149 bin 800 yuan (yaklaşık 20 bin dolar) piyasaya sürüldü. Hyundai'nin E-GMP platformunu temel alan araç, 720 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

Kia EV3 bu yaz, sportif GT serisinin ise sonbaharda piyasaya sunulması bekleniyor. Bundan sonra Kia EV4'ü piyasaya sürecek. EV4, Kia'nın benzersiz tasarımı ve siluetiyle giriş seviyesi bir elektrikli sedan modeli olarak kullanıcıları karşısına çıkacak. Yaklaşık 35 bin dolardan başlayacak.