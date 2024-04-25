Volkswagen yeni konsept otomobilini tanıttı: ID.Code

25 Nisan 2024 14:58 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 21:51

Volkswagen, ID.Code ismini taşıyan yeni bir konsept otomobiliyle karşımıza çıktı. İlk bakışta sıradan bir elektrikli SUV izlenimi uyandıran ID.Code, "3D Eyes (3 Boyutlu Gözler)" teknolojisiyle dikkatleri topluyor.

Basitçe, aracın sürücüsünü takip etmesine imkan veren bu özellik, ön tarafa yerleştirilmiş 967 LED'den oluşan bir akıllı aydınlatma sistemine entegre edildi. Araca yaklaştığınız zaman göz halini alıyor ve size özel bir karşılama sesi çıkarıyor.

SELEKTÖRE GEREK KALMAYACAK

Motor1'in haberine göre bu teknoloji aktif edildiğinde araç dışına farklı bildirimleri yansıtabiliyor. Örneğin trafikte birisi size yol verdiğinde ID.Code bunu fark ediyor ve teşekkür mahiyetinde bir kalp yansıtıyor. Yani selektör yapmak gibi farklı işlemlere gerek kalmıyor.

Bir diğer önemli özellik de Smart Windows. Aracın avatar şeklindeki dijital ekranını tanımlayan bu teknoloji ile yapay zeka destekli avatar, camda beliriyor ve sizinle etkileşime geçip hava durumu gibi bilgileri gösterebiliyor.

OTONOM SÜRÜŞ 4 ÖZELLİĞİ DE VAR

Volkswagen ID.Code'nin en iddialı olduğu taraflardan biri de otonom sürüş özelliği. 4. Seviye Otonom Sürüş sistemini barındıran konsept otomobil, belirli sınırlamalar dahilinde tamamen sürücüsüz bir şekilde gidebiliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Apple'ın yıllardır geliştirdiği fakat geçtiğimiz aylarda iptal edildiği ortaya çıkan elektrikli otomobili de eğer gerçek olsaydı 4. Seviye Otonom Sürüş özelliğine sahip olacaktı.

ID.Code'nin üretimine gelecek olursak, araç konsept aşamasında olduğundan haliyle satışta değil. Şirket, Çin'de muhtemelen yeni bir "ID.UX" otomobil serisinde uygulanacağını göreceğimiz yeni bir tasarım dilinin ön izlemesini yaptığını söylüyor.