Volkswagen'den elektrikli otomobil kararı: Ucuz modelin üretimi iptal edildi

13 Mart 2024 09:15 - Güncelleme : 13 Mart 2024 09:15

Volkswagen, Almanya'nın Wolfsburg kentinde bulunan ana fabrikasında tamamen elektrikli ID.3 modelini "düşük talep nedeniyle" üretmekten vazgeçtiğini açıkladı. Şirketin tamamen elektrikli otomobilleri ürettiği Zwickau fabrikasında operasyonlara devam edilecek.

"HER EURO BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR"

Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Christian Vollmer bir röportajda yaptığı açıklamada, "Günün sonunda harcamak zorunda olmadığımız her euro önemli" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bu nedenle ID.3'ün hacmini Zwickau'da birleştirmeye ve halihazırda tamamen iskelesi kurulu olan sahayı etkin bir şekilde kullanmaya devam etmeye karar verdik."

Volkswagen, 2023'ün sonlarında Saksonya'daki yalnızca elektrikli otomobil üretilen tesisindeki vardiyaları da düşük talep nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştı. Ayrıca geçen yıl toplam 140 bin 800 ID.3 modeli teslim edebilmişti.

Vollmer, Wolfsburg'daki ek üretimin iptal edilmesinin bu nedenle Zwickau için iyi bir haber olduğunu sözlerine ekledi. Ancak, otomobilin az sayıda üretildiği Dresden'deki mevcut ID.3 montaj hattının bu durumdan etkilenmeyeceğini bilgisini de paylaştı.

MERCEDES DE TAMAMEN ELEKTRİKLİ HEDEFİNDEN VAZGEÇTİ

Öte yandan Mercedes-Benz de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2030 yılından sonra yalnızca elektrikli araç satma planından vazgeçtiğini açıkladı.

Şirket dördüncü çeyrek kazanç raporunu açıkladığı sırada, satışlarının yalnızca yüzde 50'sinin tamamen elektrikli araçlardan oluşmasının beklendiğini bildirdi. Buna göre, hem benzinli hem de hibrit araçlar her zaman olduğu gibi önümüzdeki yıllarda Mercedes'in bir parçası olmaya devam edecek.