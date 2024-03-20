WhatsApp durum videolarının süresini uzatma kararı aldı

20 Mart 2024 10:22 - Güncelleme : 20 Mart 2024 10:22

WhatsApp, kullanıcıların hoşuna giden bir anını veya herhangi bir olayı paylaşabildiği "Instagram Hikayeler" kopyası Durum Güncellemeleri özelliği için izin verilen süreyi uzatma kararı aldı.

WABetaInfo sitesi tarafından paylaşılan habere göre, yeni özellik kullanıma sunulduğunda artık 60 saniye uzunlukta videoların durum bölümünde paylaşılması mümkün olacak. Bu süre halihazırda maksimum 30 saniye olarak uygulanıyor.

ÖZELLİK ŞU AN İÇİN WHATSAPP BETA SÜRÜMÜNDE

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, WhatsApp artık video durumlarının süresini önceki 30 saniyelik sınırdan 1 dakikalık daha uygun bir süreye uzatıyor. Şu anda, bu iyileştirme sınırlı sayıda beta test kullanıcısının erişimine açık olup, varsayılan 30 saniyelik süreyi aşan videoları durumlarına yüklemeye çalışarak bu özelliği denemelerine olanak tanıyor.

Bununla birlikte durum güncellemeleri aracılığıyla paylaşılan daha uzun videoları görüntülemek için WhatsApp'ın güncellenmesi gerekebileceğini de unutmamak gerekiyor.

WhatsApp'ın video durumu süresini artırma kararı kullanıcı geri bildirimlerine yanıt olarak geldi. Zaman içinde kullanıcılar, durum güncellemeleri sırasında sürekli olarak daha uzun videolar paylaşma olanağı talep etti. Önceki 30 saniyelik sınırla birlikte kullanıcılar, kapsamlı bir hikaye aktarmaya veya hayatlarından daha uzun kesitler paylaşmaya çalışırken sıklıkla kendilerini kısıtlanmış halde buluyorlardı.

Artık bir dakikalık süre ile, iletmek istedikleri mesaj üzerinde zahmetli düzenlemelere gerek kalmadan daha kapsamlı video içeriğini paylaşma özgürlüğüne sahipler.