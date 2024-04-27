WhatsApp giderek Instagram'a benziyor: Yeni özellikten ilk ekran görüntüsü geldi

27 Nisan 2024 17:47 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 17:47

WhatsApp, kullanıcıların mesaj gönderip fotoğraf-video alışverişi yapabildiği sıradan bir mesajlaşma uygulaması olarak piyasaya çıkmıştı. Meta'ya geçtikten sonra 'sosyal medya'laşan platform, "Durumlar" özelliğiyle de iyice Instagram'a benzediği yorumu almıştı.

WhatsApp'ın geliştirdiği son güncelleme ise, durumlar özelliğine Instagram'da bulunan bir seçeneği ekledi. Yakında kullanıcılar tıpkı Instagram Hikayeler'de olduğu gibi WhatsApp'ta paylaşılan bir durumu beğenebilecek. Bu özellik şu anda test aşamasında duruyor.

BEĞENİLER MESAJ İÇİNDE GÖRÜNECEK

WABetaInfo'nun aktardığına göre, bir duruma beğeni attığınız zaman, paylaşımın sahibi bunu sohbet içinde görecek. Böylece memnuniyetinizi ifade ettiğinizi kolay bir şekilde anlamış olacak.

GÜVENLİĞİ DE UNUTMADI

Durum güncellemelerine verilen beğeniler uçtan uca şifreleme teknolojisiyle koruma altında olacak. Bu, söz konusu işlemin siz ve karşıdaki kişi arasında, üçüncü taraf kişilerin erişemeyeceği bir şekilde (WhatsApp'ın iddiası) tutulacağı anlamına geliyor.

Uçtan uca şifreleme halihazırda mesajlaşmalarda, sesli ve görüntülü aramalarda, yedeklemelerde ve WhatsApp'taki diğer birçok alanda destekleniyor. Ayrıca özellik Instagram ve Messenger'da da kullanıcılara sunuluyor.

WHATSAPP DURUMLAR NEDİR?

WhatsApp Durumları, 24 saat sonra kaybolan metin, ses kaydı, fotoğraf, video vb. medya dosyalarını paylaşabildiğiniz, Instagram Hikayeler ile aynı mantıkta çalışan bir platform olarak geliyor. Paylaşımlara yorum bırakabilir, çıkartma ve GIF ekleyebilir ve daha birçok işlemi yapabilirsiniz.