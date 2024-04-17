WhatsApp, sohbet filtreleme özelliğini kullanıma açtı

17 Nisan 2024 10:01 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:02

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak... Instagram mesajlarına yapay zeka desteği geliyor

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak... Instagram mesajlarına yapay zeka desteği geliyor

WhatsApp, kullanıcıların sohbet filtreleriyle sohbetlerini düzenli tutabilmesi amacıyla yayınladığı yeni özelliği, "doğru konuşmayı bulmayı basit, akıcı ve hızlı hale getirmek" için geliştirdiğini açıkladı.

"İnsanlar WhatsApp'ta giderek daha fazlasını yaptıkça, mesajlarınıza hızlı bir şekilde ulaşabilmeniz hiç olmadığı kadar önem kazanıyor" diyen mesajlaşma platformu, bütün gelen kutunuzda kaydırmak zorunda kalmadan mesajlarınızı bulabilmeniz için yeni sohbet filtrelerini kullanıma sundu.

WHATSAPP SOHBET FİLTRELERİ NASIL KULLANILIR?

Kullanıcılar başlangıç olarak "Tümü", "Okunmamış", "Gruplar" olmak üzere sohbet listesinin başında görünecek olan ve tek bir dokunuşla seçebilecekleri üç filtre arasından seçim yapabilecek:

Tümü: Tüm mesajlarınızın varsayılan görünümü.

Tüm mesajlarınızın varsayılan görünümü. Okunmamış: Kaçırdığınız veya yanıtlamanız gereken konuşmaları görmek istediğiniz zamanlar için ideal. Yanıtlarınıza öncelik verebilmeniz için, okunmamış olarak işaretlediğiniz ya da henüz açmadığınız mesajları gösterir.

Kaçırdığınız veya yanıtlamanız gereken konuşmaları görmek istediğiniz zamanlar için ideal. Yanıtlarınıza öncelik verebilmeniz için, okunmamış olarak işaretlediğiniz ya da henüz açmadığınız mesajları gösterir. Gruplar: Çok talep edilen bu özellik sayesinde artık tüm grup sohbetleriniz tek bir yerde organize edilecek. Haftalık aile yemeği konuşmanızdan tatil planlarına kadar tüm favorilerinizi daha kolay bulabileceksiniz. Toplulukların alt grupları da burada görünecek.

WhatsApp, filtrelerin insanların düzenli kalmasını, en önemli sohbetlerini bulmasını ve mesajlarda daha verimli bir şekilde gezinmesini kolaylaştıracağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Kullanıcıların en önemli şeylere odaklanmalarına yardımcı olacak daha fazla seçenek oluşturmaya devam edeceğini de aktaran şirket, bugünden itibaren kullanıma sunulmaya başlayan sohbet filtrelerin önümüzdeki haftalarda herkesin kullanımına açılmış olacağını belirtti.