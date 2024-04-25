WhatsApp'ın Android uygulamasındaki özellik iPhone'a geldi

25 Nisan 2024 12:45 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 21:59

Gazze katliamında WhatsApp'ın payı var! İsrail 'açığı' öldürmek için kullanıyor

Gazze katliamında WhatsApp'ın payı var! İsrail 'açığı' öldürmek için kullanıyor

WhatsApp'a SMS doğrulama kodu yerine parmak izi veya yüz tanıma ile giriş yapılmasını sağlayan Passkey (Geçiş Anahtarı) özelliği nihayet iPhone kullanıcılarına sunuldu.

Parola yerine telefonunuzun kilidini açarken de kullandığınız giriş yöntemlerini kullanarak WhatsApp'ta oturum açtıran Geçiş Anahtarı özelliği, geleneksel parolalara göre daha güvenli ve pratik kabul ediliyor.

Android akıllı telefon kullanıcılarının 2023 Ekim ayından beri kullanabildiği bu seçeneği artık iPhone sahipleri de aktif edip WhatsApp'a Face ID ya da Touch ID ile giriş yapabilecekler. Özellik halihazırda X, Amazon, TikTok gibi uygulamalarda da yer alıyor.

WHATSAPP İLE GEÇİŞ ANAHTARI NASIL KULLANILIR?

Geçiş Anahtarı, direkt olarak WhatsApp'ın içine yerleştirilmiş olarak geliyor. Tek yapmanız gereken; Ayarlar - Hesap bölümüne girmek ve ardından "Passkeys" bölümünü açık hale getirmek.

Bu işlemin ardından, oluşturulan anahtar hiç kimsenin erişemeyeceği şekilde Apple iCloud hesabınıza kaydediliyor. Olası bir telefon değişikliği yaptığınızda aynı Apple hesabını kullanarak WhatsApp'ta oturum açabiliyorsunuz.

WhatsApp, X hesabında, "Face ID, Touch ID veya parolanızla tekrar oturum açmanın daha güvenli (ve daha kolay!) bir yolu olan geçiş anahtarları artık iOS'ta" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, geçiş anahtarlarının daha güvenli bir giriş yöntemi olduğu vurgulandı ve kullanıcıların internet bağlantısının olmaması durumunda SMS ile doğrulama kodu yöntemiyle hesaplarına giriş yapabilecekleri ifade edildi.