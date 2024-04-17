WhatsApp'tan çok konuşulacak hamle: 'Uyuyakalmışım' yalanı tarih oluyor

17 Nisan 2024 14:07 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 14:30

İnternet kullanıcıları arasında oldukça yaygın olan anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp'ta, insanların hoşlarına giden özellikler olduğu kadar nefret edilen hatta "keşke olmasaydı" dedirten bir takım araçlar da bulunuyor.

Meta, ikinci gruba gireceği düşünülen bir özellik geliştiriyor. Eğer herhangi bir sebeple konuşmak istemediğiniz bir kişi varsa ve reddetmeye de çekiniyorsanız "uyuyakalmışım", "mesajını görmemişim" gibi beyaz yalanlar üretiyor olabilirsiniz. Sizin için "yatsı vakti" yaklaştı.

WHATSAPP, AZ ÖNCE ÇEVRİM İÇİ OLANLARI İFŞA EDECEK

WhatsApp'ın geliştirdiği özellik, yeni aktif olmuş kullanıcıların küçük bir listesini görmenizi sağlayacak. Böylelikle size "beyaz yalan" söyleyenleri tespit edebileceğiniz gibi, aleyhinize de kullanılabileceğini unutmamak gerekiyor.

Yakınlarda çevrim içi olanların gösterileceği bölüm, "Kişiler" listesinin bir parçası olarak karşınızda duracak. WhatsApp'ın 2.24.9.14 kodlu beta sürümünde tespit edilen özellik, henüz geliştirme aşamasında olduğundan genel kullanıma açılmadı.

SOHBET FİLTRELERİNİ DE KULLANIMA AÇTI

Öte tarafta WhatsApp, kullanıcıların bulmak istediği mesajlara daha kolay ulaşmaları için sohbetlerini "Okunmamış", "Gruplar" ve "Tümü" olarak üç seçenekle filtreleyebileceği özelliğini de devreye aldı.

Sohbet listesinin başında görünecek olan ve tek bir dokunuşla aktif edilebilecek üç filtre seçeneği, şu şekilde çalışacak:

Tümü: Tüm mesajlarınızın varsayılan görünümü.

Tüm mesajlarınızın varsayılan görünümü. Okunmamış: Kaçırdığınız veya yanıtlamanız gereken konuşmaları görmek istediğiniz zamanlar için ideal. Yanıtlarınıza öncelik verebilmeniz için, okunmamış olarak işaretlediğiniz ya da henüz açmadığınız mesajları gösterir.

Kaçırdığınız veya yanıtlamanız gereken konuşmaları görmek istediğiniz zamanlar için ideal. Yanıtlarınıza öncelik verebilmeniz için, okunmamış olarak işaretlediğiniz ya da henüz açmadığınız mesajları gösterir. Gruplar: Çok talep edilen bu özellik sayesinde artık tüm grup sohbetleriniz tek bir yerde organize edilecek. Haftalık aile yemeği konuşmanızdan tatil planlarına kadar tüm favorilerinizi daha kolay bulabileceksiniz. Toplulukların alt grupları da burada görünecek.

WHATSAPP SOHBETLERİ KİLİTLENEBİLİYOR

Bu arada WhatsApp, mesajlarını meraklı gözlerden korumak isteyenler için "Sohbet Kilitleme" özelliğini de geçtiğimiz aylarda piyasaya sundu.

Herhangi bir kişinin profiline dokunup "Sohbeti Kilitle" butonuna basarak, belirleyeceğiniz bir şifre veya parmak izi, yüz tanıma gibi yöntemlerle söz konusu sohbetinizi güvene alabilirsiniz.