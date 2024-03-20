WhatsApp'tan sesli mesaj dinlemeye üşenenlere yeni özellik

20 Mart 2024 13:44 - Güncelleme : 20 Mart 2024 13:45

Mesajlarınız meraklı gözlerden korunacak: WhatsApp sohbet kilitleme ve gizli kod oluşturma nasıl yapılır?

Mesajlarınız meraklı gözlerden korunacak: WhatsApp sohbet kilitleme ve gizli kod oluşturma nasıl yapılır?

WhatsApp, herhangi bir sebeple sesli mesajları dinlemek istemeyen kullanıcılarının çok hoşuna gidecek bir özellik geliştiriyor. Bundan böyle uygulama, ses kayıtlarını saniyeler içerisinde yazıya dökebilecek.

Bu özellik halihazırda iPhone'da mevcut, ancak Android kullanıcıları şimdiye kadar mahrum kalmıştı. Nihayet bu eksiklik de giderildi. Bu işlem telefonun konuşma tanıma özelliğini kullanarak cihaz üzerinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca uçtan uca şifreleme ile metinlerin korunduğunu da belirtelim.

EKSTRA 150 MB DOSYA İNDİRMEYİ GEREKTİRİYOR

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde, WhatsApp'ın sesli mesaj transkripsiyon özelliğini kullanıcılarına "Transkriptler ile dinlemeden önce oku" ifadeleri ile tanıttığı görüldü.

Transkriptlerin etkinleştirilebilmesi için 150 MB boyutunda ek bir veri indireceğini belirten WhatsApp, bu özelliği şimdilik beta kullanıcılarına sundu. Genel kullanıma ne zaman açılacağı ise bilinmiyor. Açıldığında sesli mesaja basılı tutup "Metne çevir" butonuna tıklayarak işlem yapılabilecek.

iOS kullanıcılarının sesli mesaj transkriptlerini etkinleştirmesi veya devre dışı bırakması için öncelikle "Hey Siri" işlevini aktif hale getirmesi ve ardından WhatsApp uygulamasını açıp Ayarlar > Sohbetler > Sesli Mesaj Transkriptleri bölümüne gitmesi gerekiyor.