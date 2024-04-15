Windows 11, Apple'da yıllardır var olan bir özelliği alıyor

15 Nisan 2024 13:31 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 13:31

Microsoft, Windows 11 işletim sistemi için yeni bir güncellemeyi duyurdu. Yeni güncelleme, Apple'ın ürünlerinde de yıllardır var olan "Bağlantılı cihazlar" özelliğini Windows 11'li bilgisayarlara getiriyor.

Bağlantılı cihazlar özelliği sayesinde Windows 11 kullanıcıları, PC'ler ve Xbox oyun konsolları da dahil olmak üzere Microsoft hesaplarına bağlı tüm cihazlarını tek bir yerden görüntüleyebilecek ve yönetebilecekler.

Daha önce Windows 11'de, macOS ve iOS'ta bulunanlara benzer bir şekilde, Bağlantılı cihazları yönetmek için ayrılmış bir alan yoktu. Bu sebeple kullanıcılar birden fazla bilgisayarları olduğunda her birini ayrı ayrı yönetmek zorundaydı. Yeni güncelleme işte bu süreci kolaylaştırıyor.

WINDOWS 11 'BAĞLI CİHAZLAR' SAYFASI NELER SUNUYOR?

Bağlantılı cihazlar sayfasında, Microsoft hesabınızla oturum açmış olduğunuz tüm cihazlar bir listesini göreceksiniz. Cihaz türü (PC, Xbox vb.), işletim sistemi sürümü gibi bilgileri ve RAM, işlemci, Windows yapı numarası (PC'ler için) gibi cihaza özgü ayrıntıları da içerecek.

Sayfa her cihaza ilişkin bilgilendirici özetler sunarken, bazı eylemler (cihazla hesap bağlantısını kesme, garanti bilgilerini görüntüleme, BitLocker bilgilerini erişme gibi) kullanıcıların varsayılan internet tarayıcıları aracılığıyla Microsoft hesabı web sitesini ziyaret etmelerini gerektirecek.

BETA KULLANICILARINA AÇILDI

"Bağlantılı cihazlar" sayfası şu anda Windows 11 Insider üyelerine 22635.3495 numaralı derlemeyle Beta Kanalında sunuldu. Özelliği henüz görmeyen kullanıcılar, beklemek zorunda kalacak.

Microsoft, bu özelliğin Windows 11'in kararlı genel sürümüne ne zaman ulaşacağına dair belirli bir zaman aralığı belirtmedi. Ancak Beta Kanalı'ndaki tanıtımı göz önüne alındığında, yakın gelecekte tüm kullanıcılara sunulması muhtemel görünüyor.