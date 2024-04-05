Xbox Bahar İndirimleri 2024 başladı: İşte kaçırılmaması gereken oyunlar

05 Nisan 2024 16:37 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 16:38

Xbox Game Pass'e Nisan ayında Tomb Raider ve 6 oyun daha eklenecek

Xbox Game Pass'e Nisan ayında Tomb Raider ve 6 oyun daha eklenecek

Geçtiğimiz hafta Xbox Game Pass üyelerine yönelik kısa bir ayrıcalık döneminin ardından, "Xbox Bahar İndirimleri 2024" bugün tam anlamıyla başladı. Listeye daha fazla oyun eklendiğinden bu sefer tercih edebileceğiniz oyun sayısı sınırlı değil.

Xbox Bahar İndirimleri 2024'teki 900'ün üzerinde indirimle bu yılki indirim oldukça büyük. Microsoft, bazı durumlarda geniş bir oyun, paket ve DLC yelpazesinde fiyatları yüzde 90'a varan oranlarda düşürdü. Kaçırılmaması gereken fırsatları listeledik...

XBOX BAHAR İNDİRİMLERİ 2024'TE ÖNE ÇIKAN OYUNLAR

EA Sports FC 24 - Normal Fiyatı: 1.399 TL, İndirimli Fiyatı: 279,99 TL (%80)

CoD Modern Warfare III - Normal Fiyatı: 1.999 TL, İndirimli Fiyatı: 1.299 TL (%35)

Baldur's Gate 3 - Normal Fiyatı: 1.300 TL, İndirimli Fiyatı: 1.170 TL (%10)

NBA 2K24 - Normal Fiyatı: 1.500 TL, İndirimli Fiyatı: 300 TL (%80)

The Elder Scrolls Online - Normal Fiyatı: 350 TL, İndirimli Fiyatı: 87,50 TL (%75)

Diablo IV - Normal Fiyatı: 1.829 TL, İndirimli Fiyatı: 914,50 TL (%50)

Star Wars Jedi: Survivor - Normal Fiyatı: 1.399 TL, İndirimli Fiyatı: 629,99 TL (%55)

Star Wars Squadrons - Normal Fiyatı: 278 TL, İndirimli Fiyatı: 13,90 TL (%95)

Assassin's Creed Mirage - Normal Fiyatı: 900 TL, İndirimli Fiyatı: 540 TL (%40)

Red Dead Redemption 2 - Normal Fiyatı: 469 TL, İndirimli Fiyatı: 154,77 TL (%67)

Hogwarts Legacy (Dijital Lüks Sürüm) - Normal Fiyatı: 1.099 TL, İndirimli Fiyatı: 549,50 TL (%50)

The Witcher 3: Wild Hunt - Normal Fiyatı: 499 TL, İndirimli Fiyatı: 149,70 TL (%70)

Cyberpunk 2077 - Normal Fiyatı: 799 TL, İndirimli Fiyatı: 399,50 TL (%50)

Forza Horizon 5 - Normal Fiyatı: 999 TL, İndirimli Fiyatı: 499,50 TL (%50)

Gears 5 - Normal Fiyatı: 675 TL, İndirimli Fiyatı: 168,75 TL (%75)

Marvel's Guardians of the Galaxy - Normal Fiyatı: 500 TL, İndirimli Fiyatı: 125 TL (%75)

Starfield - Normal Fiyatı: 1.150 TL, İndirimli Fiyatı: 805 TL (%30)

A Plague Tale: Innocence - Normal Fiyatı: 250 TL, İndirimli Fiyatı: 50 TL (%80)

XBOX BAHAR İNDİRİMİNE NASIL KATILINIR?

Xbox Bahar İndirimleri kampanyasına platformun internet sitesinden katılabilirsiniz.