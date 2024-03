Xbox Game Pass Mart 2024 oyunları açıklandı

20 Mart 2024 10:30 - Güncelleme : 20 Mart 2024 10:44

Microsoft, Xbox Game Pass platformuna her ay olduğu gibi şubat ayında da yepyeni birbirinden farklı oyunlar ekleyecek. Geçtiğimiz günlerde Game Pass'e yeni dönemde gelecek oyunların sızdırılmasının ardınan Microsoft listeyi resmi sitesinden paylaştı. İşte Xbox Game Pass Mart 2024 ücretsiz oyunları...

XBOX GAME PASS MART 2024 OYUNLARI

5 Mart ile 19 Mart 2024 tarihleri arasında Xbox Game Pass; Warhammer 40,000: Boltgun, PAW Patrol World ve Control Ultimate Edition dahil olmak üzere toplam 7 tane oyunu abonelerine sundu.

Bazıları nisan ayında eklenecek olan yeni listede ise 9 tane oyun bulunuyor. Bunlar arasında The Quarry, Evil West, Diablo 4, Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged gibi yapımları dikkatleri çekiyor.

Tam liste şöyle:

- The Quarry (Bulut ve Konsol) - 20 Mart

- Evil West (Bulut, Konsol, PC) - 21 Mart

- Terra Invicta (PC) - 26 Mart

- Diablo 4 (Konsol, PC) - 28 Mart

- Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged (Bulut, Konsol, PC) - 28 Mart

- Open Roads (Bulut, Konsol, PC) - 28 Mart

- Ark: Survival Ascended (Bulut, Series X/S, PC) - 1 Nisan

- F1 23 (Bulut) EA Play - 2 Nisan

- Superhot: Mind Control Delete (Bulut, Konsol, PC) - 2 Nisan

- Warhammer 40,000: Boltgun (Bulut, Konsol ve PC) - 5 Mart

- PAW Patrol World (Bulut, Konsol ve PC) – 7 Mart

- SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Bulut, Konsol ve PC) – 12 Mart

- Control Ultimate Edition (Bulut, Konsol ve PC) – 13 Mart

- No More Heroes 3 (Bulut, Konsol ve PC) – 14 Mart

- Lightyear Frontier (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Mart

- MLB The Show 24 (Bulut ve konsol) – 19 Mart