Xiaomi SU7 fiyatı için ilk resmi açıklama geldi

26 Mart 2024 09:00 - Güncelleme : 26 Mart 2024 09:01

Xiaomi, gerek tasarımı gerekse de fiyatı bakımından Tesla'nın "Model" serisi araçlarına ciddi bir rakip olacağı söylenen ilk elektrikli otomobili SU7'yi perşembe günü düzenleyeceği bir etkinlikte dünyaya tanıtacak.

İlk etapta yalnızca Çin pazarına özel olacak elektrikli otomobilin uluslararası alanda ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmese de, araçla ilgili bugüne kadar en çok merak edilen sorulardan bir tanesine cevap geldi: Xiaomi CEO'su Lei Jun, SU7 fiyatı ile ilgili ilk resmi açıklamayı yaptı.

XİAOMİ SU7 FİYATI İÇİN ÜST LİMİT BELLİ OLDU

Lei Jun, Çin sosyal medya platformu Weibo'da paylaştığı bir gönderide, "Xiaomi SU7'nin hedefi, 500.000 yuan'ın (yaklaşık 69 bin dolar) altındaki en iyi görünümlü, en iyi sürüşlü ve en akıllı sedan olmaktır." ifadelerini kullandı.

Böylelikle Xiaomi ilk kez fiyat aralığının üst sınırını doğruladı. Perşembe günü Xiaomi, SU7 elektrikli aracını resmi olarak piyasaya sürecek ve sipariş almaya başlayacak. Jun bir başka paylaşımında arabanın Çin'deki 29 şehirdeki Xiaomi mağazalarında sergilenmeye başlandığı bilgisini aktardı.

TEST SÜRÜŞLERİ DE BAŞLIYOR

Son olarak Lei Jun, Xiaomi SU7 aracının test sürüşlerine de perşembe günü başlanacağını söyledi.

Xiaomi Grup Başkanı Weibing Lu daha önce CNBC'ye verdiği demeçte şirketin elektrikli otomobil pazarının premium segmentini hedeflediklerini açıklamıştı. En yakın rakibi Tesla'nın Model S aracı Çin'de 698 bin yuan, Model 3 ise 245 bin yuan fiyat etiketlerine sahip.

Bu arada Xiaomi SU7 iki versiyon ile satışa sunulacak:

- SU7: Arkadan itişli, 299 beygir güç, 0-100 km/s hızlanma 5.28 saniye, 668 km menzil

- SU7 Max: Dört tekerlekten çekişli, 673 beygir güç, 0-100 km/s hızlanma 2.78 saniye, 800 km menzil