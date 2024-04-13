Xiaomi SU7, Mercedes'e çarptı! İlk kaza sosyal medyayı salladı

13 Nisan 2024 09:12 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 09:12

Tanıtıldığı Çin'de ilk sahiplerine teslim edilen ve yollarda görülmeye başlanan Xiaomi SU7, dikkat toplayan bir olay yaşadı. İlk kazasına karıştan çiçeği burnunda elektrikli otomobil, Mercedes-Benz'in ağır hasar almasına yol açtı.

XIAOMİ SU7 KAZADAN NASIL ÇIKTI?

Paylaşılan görüntülerde, her iki araçta da ciddi hasar olduğu görülüyor. Beyaz renkteki Mercedes-Benz aracının sağ farları tamamen parçalanmış, kaputu şişmiş ve ön tampon ile hava giriş ızgarasında deformasyon oluşmuş. Bununla birlikte çarpışmanın ağırlığını sağ tarafında taşıyan SU7'nin iki kapısı hasarlı ve hava yastıkları da açılmış.

Çin'de tanınmış bir sosyal medya fenomeni olan "Big Lizi Qiqili", Xiaomi SU7'nin kendisine ait olduğunu ve kazanın meydana geldiği sırada bir meslektaşının çekim yaptığını açıkladı. Her iki araçta da yeşil ışık yandığını, trafik polisinin tüm sorumluluğu sürücüsüne verdiğini belirtti.

Kazanın ardından blog yazarı arabanın durumuyla ilgili bir güncelleme sundu. Durumu teyit etmek için hemen aracın içinden acil arama yapıldığı bildirildi. Hava yastıkları açılmıştı ancak iç aksesuarların hiçbirinin düşmediği bilgisi paylaşıldı. Ek olarak arka düz panel sağlam kaldı, kapılar ve kapı kolları da sorunsuz çalışıyordu.

Daha sonraki bir güncelleme, SU7'nin onarım için bir satış sonrası servis merkezine götürüldüğünü doğruladı. Sürücü ve kazaya karışan karşı tarafın hafif sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi. Blog yazarı, herkese sürüş sırasında güvenliğe öncelik vermeleri gerektiğini hatırlatarak sözlerini tamamladı.