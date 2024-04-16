Xiaomi'den dört yıllık telefonuna HyperOS sürprizi geldi!

16 Nisan 2024 11:28 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:29

Xiaomi, MIUI arayüzünün yerine geçen HyperOS yazılımını şimdiye kadar üst seviye akıllı telefonlarından başlayarak onlarca modeline sundu. Şirket, HyperOS'un kullanılabilirliğini genişletirken eski mobil cihazlarını da göz ardı etmemeye karar verdi.

Bu kapsamda HyperOS güncellemesinin 2020 yılında piyasaya sürülen Xiaomi Mi 10 serisi için yayınlandığı bildirildi. Fakat yalnızca Xiaomi'nin "Beta Test Programına" kayıtlı olan kullanıcılar güncellemeyi yükleyebiliyor, çünkü global pazarda henüz yayınlanmadı.

XIAOMI MI 10 İÇİN HYPEROS NELER GETİRİYOR?

Güncelleme notlarında HyperOS'un ana özelliklerinin çoğundan bahsediliyor. Buna "Düşük seviyeli yeniden düzenleme" de dahil. Mi 10 akıllı telefonlarının yeteneklerini en üst düzeye çıkarmayı ve "mükemmel donanım performansı" sunmalarını sağlamayı amaçlıyor.

En yeni amiral gemisi Xiaomi telefonlarındaki HyperOS gibi, Mi 10 telefonlarına yönelik en yeni güncelleme de pil ömrünü iyileştirmeyi amaçlıyor. Ultra düşük güçlü oluşturma çerçevesiyle Android görünümü aynı zamanda daha akıcı animasyon efektleri sunmayı da vaat ediyor. Hatta geliştirilmiş "ağ seçim yeteneği" ile daha iyi bağlantı sağlamaya odaklanıyor.

Ayrıca HyperOS'un bir başka önemli özelliği olan Xiaomi HyperConnect de bulunuyor. Bu özellik, Xiaomi'nin telefonlarının verimli bir bağlantı kurmasını sağlayacak bir çapraz cihaz ara bağlantı çerçevesi olarak ön plana çıkıyor.

Güncelleme notlarında bahsedilen diğer öne çıkan özellikler arasında daha iyi güvenlik, yenilenen kullanıcı arayüzü ve iyileştirilmiş bildirim yönetimi yer alıyor.

SADECE ÇİN'DE YAYINLANDI

Notebookcheck.net internet sitesinin aktardığına göre, Xiaomi Mi 10 serisi için HyperOS güncellemesi şu anda Çin'de dağıtıma çıktı ve şirket 2024'ün ikinci çeyrek döneminde güncellemeyi global pazarda piyasaya sunacağını duyurdu.