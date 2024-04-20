Xiaomi'nin otomobili SU7 yok sattı! CEO bile rakamlara şaşırdı

20 Nisan 2024 09:11 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 09:12

Xiaomi, ilk elektrikli araç modeli SU7'nin özelleştirilmiş modellerinin teslimatına başladı ve akıllı telefon devinin CEO'su, satışların beklentilerin oldukça üzerinde olduğunu söyledi.

Xiaomi'nin kurucusu, başkanı ve CEO'su Lei Jun, bugün kısa biçimli video platformu Douyin'de canlı yayında yaptığı açıklamada, SU7 elektrikli sedanın standart ve Max versiyonlarının özelleştirilmiş araçlarının teslimatlarının Pekin ve Shenzhen'de başladığını bildirdi.

Bunun, Xiaomi'nin teslimatlara nisan ayı sonunda başlamaya yönelik orijinal planının 12 gün ilerisinde olduğunu ve SU7 Pro'nun teslimatlarının hala mayıs ayı sonunda başlayacağını söyledi.

XIAOMI SU7, LEI JUN'U ŞAŞKINA UĞRATTI

Lei Jun, Xiaomi SU7'nin daha önce beklenenden üç ile beş kat daha yüksek siparişlerle yurt içinde üretilen otomobiller için bir rekor kırdığını ve şirketin teslimat talebini karşılamak için tam üretime geçtiğini söyledi.

Xiaomi, SU7'yi 28 Mart'ta resmi olarak piyasaya sürdü ve sırasıyla 29 bin 900 dolar, 34 bin dolar ve 41 bin 500 dolar başlangıç fiyatlarıyla Standard, Pro ve Max olmak üzere üç versiyon sundu.

Şirket, modelin lansman etkinliğinde, özelleştirilmiş otomobilin standart ve Max versiyonlarının teslimatlarının nisan ayı sonunda, Pro versiyonunun ise mayıs ayı sonunda başlayacağını açıkladı.

TESLİMAT AĞINI 40'A ÇIKARMAYI PLANLIYOR

Bu arada Xiaomi, SU7 için 5.000 adetle sınırlı bir Founders Edition modeli de piyasaya sundu ve teslimatlar 3 Nisan'da başladı. Jun, SU7'nin 100 binden fazla kesin sipariş ve 40 binden fazla kesin sipariş aldığını söyledi. Aracın şu anda Çin'de 29 şehirde bulunduğunu ve sayının yıl sonuna kadar 40'a çıkacağını da ekledi.