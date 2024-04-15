Yapay zeka destekli M4 işlemcili Mac'lerin tanıtılacağı tarih belli oldu

15 Nisan 2024 09:35 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 09:35

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak... Instagram mesajlarına yapay zeka desteği geliyor

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak... Instagram mesajlarına yapay zeka desteği geliyor

Apple, Silicon M serisi işlemcilerinde yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Yapay zeka desteğine sahip olacak yeni M4 çipli işlemcilerin bu yıl bitmeden tanıtılacağı ortaya çıktı. Tabii bu işlemcilerin tanıtılması demek, yepyeni MacBook modellerini de göreceğimiz anlamına geliyor.

Hatırlanacağı üzere M3 işlemciler ve bu işlemciyle güçlendirilen MacBook Pro cihazı Ekim 2023'te tanıtılmıştı. MacBook Air modelini ise Mart 2024 tarihinde piyasaya süren teknoloji devi firma, iddialara göre M4 dönemini sonbahar itibarıyla başlatacak. Peki Apple'ın planları neler?

M4 ÇİPLİ İLK CİHAZLAR SONBAHARDA GELİYOR

Bloomberg'in teknoloji yazarı Mark Gurman'a göre alt seviye M4 işlemcili 14 inç MacBook Pro, 2024'ün sonlarında tanıtılacak. Aynı işlemci ile donatılan 24 inç iMac'in de yıl sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

M4'ten daha güçlü olan M4 Pro ve M4 Max çiplerine sahip yeni 14 inç ve 16 inç ekran boyutlu MacBook Pro'ların 2024 sonu ile 2025 başı arasında tanıtılacağı belirtiliyor. Ayrıca hem M4 hem de M4 Pro seçeneklerine sahip olacak bir Mac mini'nin de bu tarihlerde çıkacağı ifade ediliyor.

MACBOOK AIR'İ DE UNUTMAYACAK

Gurman'a göre Apple, yeni 13 ve 15 inç MacBook Air modellerini 2025 yılının bahar döneminde satışa sunacak. Üst düzey bir M4 çipli Mac Studio'yu ise aynı yılın ortasında piyasaya sürecek. Son olarak M4 Ultra destekli Mac Pro'nun ise 2025'in ikinci yarısında kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.