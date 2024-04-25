Yapay zeka geleceğini şekillendiriyor: AI Tomorrow Summit 2024 başlıyor!

25 Nisan 2024 17:26 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 17:30

Ankara'da 23-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan zirve, ulusal ve uluslararası yapay zeka uzmanlarını bir araya getirerek sektördeki en son gelişmeleri ve gelecek projeksiyonlarını tartışacak.

ZİRVEDE ÖNEMLİ İSİMLER AĞIRLANACAK

AI Tomorrow Summit 2024’ün açılışı devlet üst düzey yetkilileri, bilim insanları, akademisyenler ve iş adamlarının katılımı ile gerçekleştirilecek. Etkinlikte ise; Carnegie Mellon Üniversitesi Yapay Zeka ve İnsan-Makine Etkileşimi Enstitüsü Öğretim Üyesi dünyaca ünlü Prof. Dr. John Zimmerman, Huawei Cloud CTO'su Bruno Zhang, Londra Fütüristler Derneği Başkanı David Wood, Terra Quantum UK Genel Müdürü Vishal Shete gibi pek çok önemli isim ağırlanacak.

ZİRVENİN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI

Bu yıl “Gelecekteyiz” temasıyla yurt içinde 3.sü düzenlenecek zirve kapsamında gerçekleşecek 17 oturumda; Fütüristik Bakış Açısıyla Yapay Zeka, Yapay Zeka ve Ekonomik Dönüşüm, Yapay Zeka: Güvenlik ve İnovasyonun Geleceği, Akıllı Şehirler ve Yapay Zeka Entegrasyonu, Yapay Zeka ve Sağlık Sektöründe Devrim ve İnovasyon, ve Yapay Zeka: İş Dünyasında Yeni Paradigmalar gibi önemli konular ele alınacak. Bu oturumlarda 70'ten fazla uzman konuşmacı, katılımcılarla yapay zeka alanındaki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri paylaşacaklar.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

Zirvenin son gününde ise 19 dalda hak sahiplerine ödülleri takdim edilecek. Bu ödül kategorileri arasında, NASA’nın ilk Türk bilim insanı Prof. Dr. Dilhan Eryurt’a ithaf edilen “Prof. Dr. Dilhan Eryurt Özel Ödülü” de yer alıyor. AI Tomorrow Summit 2024 resmi web sitesi (www.aitomorrowsummit.com) daha fazla bilgiye ulaşmak ve kayıt yaptırmak isteyen tüm ziyaretçilerini bekliyor.