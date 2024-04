Yapay zeka kulağımıza kadar geldi: ChatGPT destekli Nothing kulaklıklar tanıtıldı

19 Nisan 2024 13:16 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 13:16

Carl Pei tarafından kurulan Nothing firması iki yeni kulaklık duyurdu: Nothing Ear ve Nothing Ear (a). Her iki cihaz da Gerçek Kablosuz Kulaklık (True Wireless - TWS) formunda. Yani boyuna asılan ya da kendi arasında kablo ile bağlı olacak şekilde tasarlanmamış.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİK CHATGPT ENTEGRASYONU

Nothing Ear ve Nothing Ear (a)'nın yazılımsal açıdan en önemli özelliklerinden biri ChatGPT entegrasyonu. Nothing OS'nin en son sürümüne sahipseniz, kulaklıkların saplarına basılı tutunca otomatik açılan sohbet botunu sesli komutlar vererek kullanabiliyorsunuz.

Chatbot'a kulaklıklarınız aracılığıyla komutlar vermek çekici gelmiyorsa, Nothing OS güncellemesi aynı zamanda ChatGPT'yi doğrudan ana ekrandan metin, ses veya görsel arama yoluyla kullanmaya yönelik widget'lar da içeriyor.

ChatGPT entegrasyonu yalnızca Nothing'in kulaklıkları ve telefonlarında kullanılabiliyor. Ve yalnızca Nothing Phone (2)'de mevcut olacak. Ancak şirket, bu özelliğin yazılım güncellemeleri aracılığıyla Nothing Phone (1) ve Nothing Phone (2a)'ya da geleceğini söyledi.

NOTHING EAR ÖZELLİKLERİ

Nothing Ear, markanın şeffaf tasarımını koruyor ve önceki modele çok benziyor. Ancak yeni, özel 11 mm'lik dinamik bir sürücü tarafından destekleniyor ve önceki modele kıyasla daha net sesler sunmasına olanak tanıyan çift odacıklı bir tasarımla birlikte geliyor.

Kulaklıklar ile kulak kanalı arasındaki gürültü sızıntısını kontrol edebilen ve buna göre daha fazla gürültü engelleme ekleyebilen yeni bir akıllı aktif gürültü engelleme (ANC) algoritmasına da sahip. Ayrıca, kullanıcının bulunduğu ortama uygun olarak gereken gürültü engelleme düzeyini (yüksek, orta veya düşük) otomatik olarak uygulayabilir.

Şirket, modelin 45 dB'lik gürültü engelleme özelliğinin Ear (2)'nin neredeyse iki katı olduğunu söylüyor. Pil ömrü açısından ANC kapalıyken 8.5 saate kadar, ANC açıkken 5.2 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 40.5 saate kadar dayanabiliyor.

Ek olarak model, daha az engelleme ve parazit sağlayan yeni bir mikrofon, Bluetooth üzerinden yüksek çözünürlüklü akış için LHDC 5.0 ve LDAC codec desteği ve bağlı cihazlar arasında hızlı geçiş yapma yeteneği ile birlikte geliyor.

NOTHING EAR (A) ÖZELLİKLERİ

Nothing Ear (a), Nothing Ear ile aynı ANC teknolojisine ve markanın ses sızıntılarını kontrol edebilen yeni akıllı ANC algoritmasına sahip. Hatta daha iyi bir pil ömrüne sahip olduğu ve şarj kutusuyla tam şarj edildikten sonra 42 buçuk saate kadar müzik çalabileceği iddia ediliyor.

Hem Ear hem de Ear (a) Nothing'in web sitesinden ön siparişe açıldı. Nothing Ear fiyatı 99 dolar olarak açıklanırken Nothing Ear (a) fiyatı ise 149 dolar.